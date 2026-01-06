Khởi tố 3 nhân viên Vinpearl dùng chiêu trò để gian lận vé

‎Ngày 6/1, Công an tỉnh An Giang ra quyết định bắt tạm giam Vũ Văn Đức (23 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Dương Chí Công và Trần Thanh Nghĩa (cùng 27 tuổi, cùng trú tại An Giang), về tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, 3 bị can là nhân viên có hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Vinpearl (thuộc bộ phận VinWonders Phú Quốc), được phân công nhiệm vụ kiểm soát vé tại cổng tự động ra vào khu vui chơi VinWonders.

Từ trái qua, Dương Chí Công, Trần Thanh Nghĩa, Vũ Văn Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm soát vé tại cổng ra vào, 3 người này đã dùng điện thoại cá nhân chụp lại mã QR Code của đoàn khách từ 3 người trở lên, mỗi lần quét chỉ tạo không gian hở cho một khách di chuyển qua cổng.

Tuy nhiên, khi tay quay chuyển động, những nhân viên này dùng tay để giữ tay quay lại không cho quay hết chu kỳ và yêu cầu những khách tiếp theo đi vào mà không cần quét thêm mã.

Số mã QR code của khách đã được chụp lưu lại chưa quét được nhóm đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi cho người bên ngoài bán với giá tiền thấp hơn giá công ty, gây thiệt hại cho công ty hơn 1,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ việc.