Phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh, 2 người nguy kịch

Tối 6/1, Công an phường Long Hoa (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ phóng hỏa bằng xăng khiến 2 người bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến 2 người nguy kịch (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phường Long Hoa nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức.

Nhà chức trách xác định ông N.M.N. (SN 1969, ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) là người đổ xăng lên bà N.K.D. (SN 1974, ngụ khu phố Trường Đức) rồi châm lửa. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc khiến ông N. và bà D. bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Công an phường Long Hoa đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.