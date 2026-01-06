Mỹ nêu 3 điều kiện với Tổng thống lâm thời Venezuela?

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

Politico dẫn lời 2 quan chức Mỹ nắm rõ tình hình và các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền ngày 5/1 cho hay, các quan chức Mỹ đã nói với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez rằng họ muốn thấy ít nhất 3 động thái từ bà.

Các động thái này gồm: trấn áp các dòng chảy ma túy; trục xuất các lực lượng và nhân sự của Iran và các quốc gia hoặc mạng lưới khác bị Washington coi là thù địch; và chấm dứt việc bán dầu cho các đối thủ của Mỹ.

Mỹ được cho là cũng đang yêu cầu Venezuela trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ tại nước này.

Giới chức Mỹ cũng kỳ vọng bà Rodriguez cuối cùng sẽ tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử tự do và rút lui khỏi quyền lực.

Tuy nhiên, thời hạn cho các yêu cầu vẫn linh hoạt, và các quan chức Mỹ nhấn mạnh hiện không có cuộc bầu cử nào sắp diễn ra.

Ba ngày sau khi Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng về những gì Washington dự định làm với Venezuela trong thời gian tới.

Bà Rodriguez dường như sẽ là mắt xích then chốt trong bất kỳ chiến lược nào của Mỹ có thể hình thành. Dù bà là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Maduro, đội ngũ của Tổng thống Trump vẫn tin tưởng rằng bà sẽ làm theo yêu cầu của họ. Nếu không, ông Trump cảnh báo bà sẽ phải đối mặt với hành động quân sự đáng kể.

“Nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ tung ra đòn tấn công thứ hai”, ông Trump tuyên bố.

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington kỳ vọng sẽ thấy mức độ hợp tác từ bà Rodriguez cao hơn so với ông Maduro. Phái bộ của Venezuela tại Liên hợp quốc ở Geneva chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trọng tâm hiện nay của chính quyền là bảo đảm “Venezuela duy trì được sự ổn định trong quá trình tiến tới phục vụ các lợi ích của Mỹ”, nhưng từ chối nói cụ thể về các yêu cầu đã đưa ra cho bà Rodriguez.

Những yêu cầu dành cho bà Rodriguez cho thấy các cuộc trao đổi này cụ thể, chi tiết và căng thẳng hơn nhiều so với những gì ông Rubio công khai.

Phó Tổng thống Venezuela Rodriguez tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo lâm thời của nước này sau khi Tổng thống Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và áp giải về New York để ra điều trần trước tòa về các cáo buộc liên quan đến vũ khí và ma túy.

Ban đầu, bà Rodriguez lên án chiến dịch đột kích của Mỹ, nhưng sau đó tuyên bố sẽ làm việc với Mỹ “về một chương trình nghị sự hợp tác”.

Ông Rubio cho biết trong các cuộc phỏng vấn truyền hình cuối tuần qua rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela chủ yếu nhằm gây ảnh hưởng lên bà Rodriguez. Ông cũng nhắc tới tầm quan trọng của việc tổ chức bầu cử, đồng thời cố gắng hạ thấp kỳ vọng rằng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Theo các nguồn tin, ngoài các lựa chọn quân sự, Mỹ còn có những phương án “củ cà rốt và cây gậy” khác để giành được sự hợp tác của bà Rodriguez, bao gồm việc nới lỏng trừng phạt và cho phép tiếp cận các tài sản tài chính của bà, phần lớn được cho là đặt tại Doha, Qatar.