Chelsea chính thức công bố HLV mới, danh tính vô cùng bất ngờ

Mới đây, Chelsea vừa quyết định sa thải HLV Enzo Maresca sau những bất đồng không thể hàn gắn với ban lãnh đạo đội bóng. Tới chiều nay (6/1), The Blues đã thông báo bổ nhiệm HLV Liam Rosenior.

HLV Liam Rosenior chính thức dẫn dắt Chelsea (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trước báo giới, vị HLV sinh năm 1984 thừa nhận ông không thể từ chối lời đề nghị từ Chelsea. Ông cho biết: “Tôi đã nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, bao gồm cả những đội bóng dự Champions League. Tôi luôn minh bạch về điều này với Chủ tịch Marc Keller và ban lãnh đạo CLB Strasbourg. Tôi sẽ yêu Strasbourg suốt phần đời còn lại, nhưng tôi không thể từ chối Chelsea”.

Ông nói thêm trên trang chủ của Chelsea: “Chelsea là một CLB có bản sắc độc đáo và lịch sử đáng tự hào với rất nhiều danh hiệu. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bản sắc đó và xây dựng một tập thể thể hiện những giá trị ấy trong từng trận đấu, đồng thời tiếp tục mang về các danh hiệu. Được tin tưởng giao phó vai trò này có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã trao cho mình cơ hội cũng như niềm tin để đảm nhận công việc này”.

HLV Rosenior rời Strasbourg khi đội bóng đang đứng thứ 7 tại Ligue 1. Ở mùa giải trước, ông cũng thành công khi giúp đội bóng này giành vé tham dự UEFA Conference League.

Ông có mối quan hệ lâu năm với 3/5 giám đốc thể thao của Chelsea. Đó là lý do vị HLV người Anh được lựa chọn. Hợp đồng của ông với Chelsea có thời hạn tới năm 2032. Hiện tại, Chelsea xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 31 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Liverpool 3 điểm. Nhiệm vụ của ông là giúp CLB giành vé tham dự Champions League cũng như thành công ở các giải đấu cúp.

HLV Rosenior thành công khi dẫn dắt Strasbourg (Ảnh: Getty).

HLV sinh năm 1984 nói thêm: “Tôi thực sự rất háo hức với tương lai phía trước. Tôi đã dành cả cuộc đời để theo đuổi ước mơ trở thành HLV và dẫn dắt một CLB hàng đầu thế giới. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi thức dậy với tư cách HLV Strasbourg và điều đó mang lại rất nhiều cảm xúc”.

HLV Rosenior cũng xác nhận rằng hai trợ lý Kalifa Cisse, Justin Walker cùng trưởng bộ phận phân tích của Strasbourg là Ben Warner sẽ theo ông tới Chelsea.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Rosenior từng thành danh trong màu áo Fulham trong giai đoạn 2003-2007. Sau đó, ông chủ yếu thi đấu cho các CLB hạng dưới. Sự nghiệp huấn luyện của Rosenior cũng không có dấu ấn nổi bật. Ông từng là HLV tạm quyền của Derby County và sau đó tới dẫn dắt Hull City. HLV Rosenior bắt đầu dẫn dắt Strasbourg từ năm 2024.