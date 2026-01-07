Vượt qua Đình Bắc, Hiểu Minh là cầu thủ hay nhất trận gặp U23 Jordan

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Nguyễn Hiểu Minh là người có pha lên tham gia tấn công ở phút 42, đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang, anh đệm bóng cận thành, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho U23 Việt Nam.

Hiểu Minh (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ngoài bàn thắng ấy, Hiểu Minh có hàng loạt tình huống xuất hiện đúng lúc, ngăn chặn các tình huống tấn công của U23 Jordan. Cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND luôn chiến thắng cầu thủ tấn công của U23 Jordan trong các pha tranh chấp tay đôi, dù đó là những pha không chiến hoặc các tình huống cắt bóng trên mặt sân.

Sự thể hiện xuất sắc này giúp cho Nguyễn Hiểu Minh được Ban tổ chức trận đấu U23 Việt Nam - U23 Jordan bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, vượt qua đồng đội Nguyễn Đình Bắc.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Hiểu Minh. Sau trận đấu, trung vệ này nói: “Trước trận, chúng tôi xác định các đối thủ tại giải năm nay đều là đội mạnh. U23 Việt Nam phải cố gắng tối đa để giành chiến thắng. HLV Kim Sang Sik luôn đặt ra mục tiêu thắng từng trận một, để hướng tới việc vượt qua vòng bảng”.

U23 Việt Nam nhiều cơ hội vào tứ kết (Ảnh: AFC).

“Điều quan trọng nhất với chúng tôi là phải hướng tới trận đấu kế tiếp gặp U23 Kyrgyzstan. Chúng tôi cần tập trung hơn nữa để giữ được lối chơi và tinh thần như hôm nay”, Hiểu Minh nói thêm.

Ngoài ra, khi bình luận về sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội U23 Việt Nam, Hiểu Minh cho biết: “Hàng hậu vệ đã chơi chắc chắn. Ở tình huống cuối trận, đối thủ có pha đối mặt, nhưng thủ môn Trung Kiên đã rất tập trung để giữ sạch mành lưới. U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung đó cho trận đấu tiếp theo”.

Ngày 9/1 tới đây, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Nếu thắng trận đấu này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á năm nay.