Cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 33: Đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á

Tính đến trước SEA Games 33 năm nay, Thái Lan từng có 6 lần tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007. Còn 4 lần tổ chức Asiad của Thái Lan là vào các năm 1966, 1970, 1978 và 1998.

Xứ sở chùa vàng đang giữ kỷ lục là quốc gia đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) nhiều lần nhất, xếp trên cả 3 siêu cường kinh tế là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chính vì thế, kinh nghiệm tổ chức, cùng điều kiện cơ sở vật chất của Thái Lan đối với SEA Games 33 là điều không cần phải bàn cãi.

Đồng thời, cũng phải nói một câu công bằng với chủ nhà Thái Lan, trong bối cảnh có quốc tang Hoàng Thái Hậu Sirikit, cộng với việc vừa hứng chịu trận lụt lịch sử ở khu vực miền nam của nước này, việc Thái Lan vẫn đảm bảo cho SEA Games 33 diễn ra tốt nhất có thể, là sự cố gắng rất lớn của xứ sở chùa vàng.

Khu liên hợp thể thao Hua Mark và sân vận động Rajamangala nhìn từ trên cao (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Những khu liên hợp thể thao hoành tráng

Ngoài việc từng 4 lần tổ chức Asiad và 6 lần tổ chức SEA Games, Thái Lan còn đăng cai không ít giải đấu thể thao tầm cỡ thế giới. Ví dụ, họ là quốc gia chủ nhà của giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship) năm 2025, giải vô địch futsal thế giới (World Cup futsal) năm 2012.

Chi tiết đấy phản ánh xứ sở chùa vàng có hệ thống sân bãi quy mô, đủ sức đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của các liên đoàn và hiệp hội thể thao toàn cầu.

Cả hai giải gồm giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới năm 2025 lẫn World Cup futsal năm 2012 đều có địa điểm thi đấu chính là Nhà thi đấu Hua Mark (có lúc được viết là Hua Mak).

Đây là nhà thi đấu đã có đến 59 năm tuổi, được xây dựng cho kỳ Asiad cùng năm, kỳ Asiad đầu tiên mà Thái Lan đăng cai tổ chức. Dù đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng nhà thi đấu Hua Mark thường xuyên được nâng cấp, khiến cho nó vẫn giữ được sự hiện đại và khang trang cho đến tận ngày nay.

Hua Mark (nơi đăng cai môn bóng chuyền của SEA Games 33) là nhà thi đấu tầm cỡ thế giới (Ảnh: Hải Long).

Thiết kế ban đầu của Nhà thi đấu Hua Mark có thể chứa đến 15.000 khán giả. Dù vậy, đến World Cup futsal 2012, sức chứa của nhà thi đấu này được rút xuống đáng kể, chỉ còn 6.000 khán giả. Thỉnh thoảng, Hua Mark có thể nâng sức chứa lên 8.000 người, nhờ vào các khán đài di động có thể được lắp đặt ở gần sàn thi đấu.

Nhà thi đấu Hua Mark nằm bên trong khu liên hợp thể thao cùng tên tại Bangkok. Công trình lớn nhất thuộc khu liên hợp này, chính là sân vận động Rajamangala, hiện nay là sân vận động quốc gia Thái Lan. Khi mới khánh thành vào năm 1998, sân bóng này có sức chứa lên đến 80.000 người.

Đến năm 2006, để chuẩn bị cho Asian Cup 2007, Rajamangala được cải tạo với quy mô lớn, sức chứa của sân cũng được rút xuống đáng kể, còn 50.000 người. Việc này nhằm giúp cho công trình tăng độ an toàn, tăng tiện nghi cho khán giả.

Cũng trong khu liên hợp thể thao Hua Mark, còn có trường bắn cung, hồ bơi 50m (chuẩn Olympic), hồ dành cho các nội dung nhảy cầu, bơi nghệ thuật, sân cỏ phụ dùng cho tập luyện bóng đá, đường chạy điền kinh…

Trường bắn cung tại SEA Games 33 được thiết kế trên sân cỏ phụ và đường chạy điền kinh phụ của khu liên hợp thể thao Hua Mark (Ảnh: Hải Long).

Dù vậy, Hua Mark không phải là khu liên hợp thể thao duy nhất tại Bangkok. Nằm ngay trung tâm thủ đô của Thái Lan là khu liên hợp thể thao Supachalasai. Đây mới là địa điểm thi đấu chính, khi Thái Lan lần đầu tổ chức Asiad năm 1966.

Còn sân vận động Rajamangala cùng nhiều hạng mục khác ở khu liên hợp thể thao Hua Mark được khánh thành năm 1998, để phục vụ cho kỳ Asiad gần nhất mà xứ sở chùa vàng đăng cai.

Khu liên hợp thể thao Supachalasai có hầu hết các công trình mà khu liên hợp thể thao Hua Mark đang có, gồm sân bóng đá, điền kinh, sân tập bóng đá, sân tập điền kinh, nhà thi đấu, trường bắn cung, bể bơi…

Thậm chí, tên chính thức của khu liên hợp thể thao Supachalasai và sân vận động này mới là khu liên hợp thể thao quốc gia và sân vận động quốc gia (National Stadium), chứ không phải khu liên hợp Hua Mark.

Khu liên hợp thể thao Supachalasai nằm ngay trung tâm Bangkok, với điểm nhấn là sân vận động Supachalasai (Ảnh: Hải Long).

Chính vì thế, ngày nay, nếu du khách hỏi người dân địa phương ở Bangkok về đường đến sân vận động quốc gia, thường thì họ sẽ chỉ đường đến Supachalasai, chứ không phải đến với Rajamangala.

Sở dĩ có điều này vì trước khi Rajamangala được khánh thành vào năm 1998, Supachalasai mới là sân vận động quốc gia của Thái Lan. Cho đến khi Rajamangala hình thành, vai trò của hai sân mới thay đổi.

Tại SEA Games 33, khu liên hợp thể thao Hua Mark tổ chức các môn bơi, bắn cung, bóng đá nam, bóng chày 5 người, bóng chuyền, bắn súng. Còn khu liên hợp thể thao Supachalasai tổ chức các môn điền kinh, bóng rổ.

Chưa hết, cũng tại Bangkok và liền kề Bangkok, còn có khu liên hợp thể thao thuộc Đại học Chulalongkorn (tổ chức môn quyền anh tại SEA Games), khu liên hợp thể thao thuộc Đại học Bangkok Thonburi (futsal), khu liên hợp thể thao thuộc Đại học Thammasat (Pathum Thani, tổ chức môn cầu lông)…

Tên chính thức của Supachalasai là "Sân vận động quốc gia" National Stadium (Ảnh: Hải Long).

Thành ra, việc Thái Lan đăng cai đến 50 môn, cùng 574 nội dung thi đấu chính thức tại SEA Games 33 (chưa tính các môn và các nội dung biểu diễn, không xếp hạng chung cuộc), đối với họ, không phải là chuyện lớn.

Thể thao kết hợp với hạ tầng giao thông, thể thao kết hợp với du lịch

Có một chi tiết không thể không nhắc đến, hầu hết các địa phương tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan đều là những địa danh du lịch nổi tiếng tại xứ sở chùa vàng.

Ví dụ như bảng C của nội dung bóng đá nam (có các đội U22 Indonesia, Philippines và Myanmar) thi đấu ở thành phố cao nguyên phương bắc Thái Lan Chiang Mai, bóng đá nữ, xe đạp địa hình, lướt ván buồm, đua thuyền canoeing, bơi biển 3.000m diễn ra ở Pattaya thuộc tỉnh Chonburi.

Ngay cả địa phương buộc phải dừng đăng cai SEA Games 33 vào giờ chót vì lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 11 là tỉnh Songkhla, cũng có thành phố Hat Yai là địa điểm du lịch khá nổi tiếng. Trước đó, Songkhla dự định sẽ tổ chức bảng B của nội dung bóng đá nam (có U22 Việt Nam, Malaysia và Lào), quyền anh, wushu…

Nội dung bóng đá nữ thi đấu ở tỉnh Chonburi, nơi có thành phố biển Pattaya nổi tiếng khắp Đông Nam Á (Ảnh: Tuấn Bảo).

Còn với Bangkok, đây là trung tâm du lịch của Thái Lan, là một trong những thành phố thu hút nhiều khách quốc tế nhất thế giới trong những năm trước dịch Covid-19.

Có lẽ khi đưa nhiều môn thi đấu của SEA Games 33 về với nhiều địa điểm du lịch có tiếng, thay vì tổ chức tập trung như những kỳ đại hội trước, người Thái Lan muốn thông qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, quảng bá hình ảnh của đất nước của mình. Họ muốn vực dậy ngành du lịch Thái Lan, đưa ngành này trở lại giai đoạn huy hoàng nhất, như các năm trước đại dịch.

Còn ở Bangkok, cũng không rõ vô tình hay hữu ý, mà các công trình thể thao lớn nhất ở thủ đô của xứ sở chùa vàng, nằm khá gần các trạm tàu điện đô thị.

Các công trình thể thao quy mô lớn ở Bangkok nằm khá gần với các trạm tàu điện đô thị, giúp người dân Thái Lan thuận tiện trong việc di chuyển (Ảnh: T.V).

Bên trong các công trình thể thao của Thái Lan, họ không quên bố trí các phòng chức năng đặc thù, như phòng cầu nguyện cho người theo đạo Hồi, chứng tỏ sự chuyên nghiệp ở khâu tổ chức (Ảnh: T.V).

Ví dụ như khu liên hợp thể thao Supachalasai nằm ngay dưới trạm tàu điện trên không (BTS) mang tên “National Stadium”, khu liên hợp thể thao Hua Mark và sân vận động Rajamangala nằm không xa trạm tàu điện nối từ trung tâm thành phố đến sân bay Suvarnabhumi (Airport Rail Link) là trạm Ramkhamhaeng.

Chưa hết, trung tâm thương mại Fashion Island, nơi diễn ra môn taekwondo của SEA Games 33, nằm ngay phía trên trạm tàu điện ngầm (MRT) Outer Ring Road-Ram Inthra. Còn trung tâm báo chí quốc tế (IBC) và trung tâm truyền hình quốc tế (MPC) của SEA Games 33, trong khuôn viên Trung tâm truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) nằm khá gần với trạm tàu điện trên cao Mo Chit (đối diện với công viên Chatuchak).

Điều này giúp cho người dân Thái Lan thuận tiện hơn trong việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu thể thao, tránh được tình trạng tắc đường kinh hoàng ở Bangkok.

Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân để lý giải cho việc dù đường phố ở Bangkok luôn kẹt xe ở mọi thời điểm trong ngày, nhưng các địa điểm thi đấu của SEA Games 33 luôn có rất đông khán giả bản địa, và họ luôn đến từ rất sớm!