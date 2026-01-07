U23 Nhật Bản thị uy sức mạnh, dội "mưa bàn thắng" trước U23 Syria

U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Syria 5-0

Ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Nhật Bản nhập cuộc mạnh mẽ và sớm có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 10 phút bóng lăn.

Đó là tình huống mà Sato thoát xuống vòng cấm để nhận đường chọc khe của đồng đội trước khi chuyền ngang cho Ozeki, người có pha xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm tung lưới đội bóng ở Tây Á.

U23 Nhật Bản (áo xanh) tạo ra thế trận gần như một chiều trong suốt trận đấu với U23 Syria (Ảnh: AFC).

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ U23 Syria bình tĩnh kiểm soát bóng và khiến U23 Nhật Bản không còn duy trì được thế trận áp đảo như trước. Tỷ số 1-0 được duy trì cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu lại tiếp tục nghiêng về phía đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Phút 59, khung thành của U23 Syria lại tiếp tục chao đảo khi pha dứt điểm của Yumeki Yokoyama trong vòng cấm đưa bóng đập trúng xà ngang bật ra ngoài.

Tuy nhiên ở phút 65, may mắn không còn mỉm cười với U23 Syria khi Ryunosuke Sato tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để thực hiện cú dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Các cầu thủ U23 Nhật Bản liên tiếp ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Syria trong hiệp 2 (Ảnh: AFC).

Phút 74, Ryunosuke Sato dứt điểm trái phá ngay rìa vòng cấm để lập cú đúp bàn thắng cho riêng mình và giúp đội nhà dẫn cách biệt 3 bàn. Lúc này tinh thần của các cầu thủ U23 Syria đã đi xuống rõ rệt và họ phải nhận thêm 2 bàn thua ở phút 87 và 90+3, lần lượt do công của Sena Ishibashi và Yutaka Michiwaki.

Thắng đậm U23 Syria với tỷ số 5-0, U23 Nhật Bản cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch VCK U23 châu Á 2026. Với phong độ này việc U23 Nhật Bản đứng nhất bảng B là rất dễ xảy ra. Vì thế, U23 Việt Nam nếu muốn tránh gặp Nhật Bản ở tứ kết sẽ buộc phải nhất bảng A.

Đội hình xuất phát

U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Ichihara, Mori, Okabe, Ogura, Ozeki, Sato, Yokoyama, Kume, Nwadik.

U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Khaled Al Hajji, Al Mekdad Ahmad, Abdulrahman Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Anas Al Dahhan, Ayham Kranbeh.