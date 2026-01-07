Mỹ quyết bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

Tàu Bella- 1, hiện đã được đổi tên thành Marinera, mang cờ Nga (Ảnh: Reuters).

Trong khi Washington nỗ lực bắt giữ tàu này (ban đầu có tên là Bella-1 và hiện đã được đổi tên thành Marinera) thì một tàu ngầm và một tàu chiến Nga đang ở gần đó vốn được cho là để hộ tống tàu chở dầu này, hai quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 7/1.

Vụ bắt giữ này, có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga, diễn ra sau khi tàu chở dầu này đã lọt qua "lệnh phong tỏa" hàng hải của Washington đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela và ngăn cản Lực lượng Tuần duyên Mỹ lên tàu.

Các quan chức giấu tên cho biết, chiến dịch bắt giữ này hiện do Lực lượng Tuần duyên và quân đội Mỹ đảm nhiệm.

Đây dường như là lần đầu tiên trong suốt thời gian gần đây quân đội Mỹ cố gắng bắt giữ một tàu treo cờ Nga. Con tàu này dường như đang tìm cách chạy thẳng tới cảng Murmansk của Nga bằng cách đi qua Biển Barents, dù cũng có khả năng nó sẽ đi vào vùng biển lãnh hải của Na Uy.

Các máy bay trinh sát của Mỹ đóng tại một căn cứ RAF ở hạt Suffolk của Anh dường như đã theo dõi Bella 1 trong những ngày gần đây.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy binh sĩ Mỹ đang luyện tập kỹ thuật đổ bộ bằng dây từ máy bay dọc theo bờ biển, làm dấy lên đồn đoán chuẩn bị tiến hành một nỗ lực thứ hai nhằm đột kích lên tàu này.

Theo các nguồn tin, ít nhất 3 máy bay U-28 Draco của Không quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra, còn có máy bay P-8 Poseidon tham gia tuần tra tại khu vực.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ lần đầu tiên cố gắng chặn bắt con tàu này vào tháng trước, nhưng đã bị ngăn chặn. Kể từ thời điểm đó, tàu liên tục tìm cách bỏ chạy, kiên quyết từ chối mọi sự tiếp cận của Tuần duyên Mỹ.

Nó còn sơn thêm hình quốc kỳ Nga trên thân tàu như một cách ngầm tuyên bố tàu thuộc sự bảo hộ của Nga. Việc tàu sơn thêm quốc kỳ Nga cũng có thể khiến khía cạnh pháp lý của việc chặn bắt tàu trở nên phức tạp hơn. Sau đó, Nga lên tiếng đề nghị Mỹ chấm dứt việc truy đuổi tàu chở dầu này.

Đây là tàu chở dầu mới nhất bị Lực lượng Tuần duyên Mỹ nhắm mục tiêu kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch gây áp lực chống lại Venezuela.

Các quan chức Mỹ còn cho biết, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã chặn bắt một tàu chở dầu khác có liên hệ với Venezuela ở vùng biển Mỹ Latinh, khi Washington tiếp tục thực thi lệnh "phong tỏa" hàng hải đối với các tàu bị trừng phạt từ Venezuela.