U23 Hàn Quốc bất phân thắng bại với U23 Iran ở giải châu Á

U23 Hàn Quốc hòa U23 Iran 0-0

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một của trận đấu diễn ra tối nay (7/1) là pha bóng ở phút 19. Bae Hyun Seo của U23 Hàn Quốc sút bóng khá hiểm vào lưới U23 Iran. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trước đó một cầu thủ Hàn Quốc rơi vào thế việt vị.

U23 Hàn Quốc chia điểm với U23 Iran (Ảnh: AFC).

Đến cuối hiệp một, U23 Hàn Quốc có một pha dứt điểm khác ở cự ly gần. Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất, Lee Chan Ouk lao vào đánh đầu khá căng, nhưng bóng đi chệch xà ngang.

Trong trận đấu này, các cầu thủ Iran chuyền hỏng khá nhiều. Thậm chí, các cầu thủ đến từ quốc gia Tây Á còn vài lần chuyền hỏng bên phần sân nhà, đưa bóng thẳng vào chân các cầu thủ Hàn Quốc.

Dù vậy, chính các cầu thủ U23 Hàn Quốc cũng xử lý không tốt, họ tự làm hỏng cơ hội của chính mình, dù được đối thủ biếu cho các cơ hội này.

Hai đội thi đấu khá nhạt nhòa (Ảnh: AFC).

Những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất chỉ đến ở những phút cuối trận. Đấy là thời điểm đôi bên quyết định tăng tốc, mong tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhì, Mohammad Khalifeh sút bóng từ khoảng 18m, buộc thủ môn Hong Seong Min của U23 Hàn Quốc phải đấm bóng cứu thua.

Ngay lập tức, U23 Hàn Quốc phản đòn và họ còn tạo được cơ hội rõ rệt hơn. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, Jeong Jae Sang lao vào khu vực 16m50 của U23 Iran, anh "vẩy" bóng khá kỹ thuật bằng má ngoài chân phải từ khoảng 6m.

May cho U23 Iran là bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Khalifeh bên phía U23 Iran, giúp thủ thành này kịp dùng chân ngăn chặn pha dứt điểm của Jeong Jae Sang.

Bế tắc trong việc chọc thủng lưới của nhau, U23 Hàn Quốc và U23 Iran cầm chân với tỷ số hòa 0-0 ở trận mở màn bảng C giải U23 châu Á 2026.