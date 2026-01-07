Truyền thông Trung Quốc thán phục trước tài thay người của HLV Kim Sang Sik

U23 Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành trọn 3 điểm, qua đó chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A nhờ hơn Saudi Arabia về chỉ số phụ.

U23 Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ được đánh giá mạnh hơn, U23 Jordan tại giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Bình luận về trận đấu này, tờ QQ bày tỏ sự thán phục trước tài dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc với tiêu đề: “Khả năng thay người của HLV Kim Sang Sik một lần nữa làm rung chuyển châu Á”.

Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của U23 Việt Nam trước Jordan, tờ báo của Trung Quốc thừa nhận HLV Kim Sang Sik đã tạo nên một trận đấu ấn tượng, đập tan mọi định kiến về sức mạnh của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

"Chiến thắng bất ngờ này đã đảo ngược hoàn toàn những nhận định lạc hậu cho rằng U23 Việt Nam là một đội bóng yếu. Họ đã chơi một thứ bóng đá hiện đại, kỷ luật và đầy toan tính", tờ QQ viết.

Lối chơi kỷ luật, sự điềm tĩnh và đặc biệt là cách tiếp cận trận đấu hiện đại của U23 Việt Nam đã khiến tờ báo của Trung Quốc phải ngả mũ. Tác giả của bài viết cho rằng, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ bản lĩnh và một "thuyền trưởng" có tư duy chiến thuật nhạy bén.

Điểm nhấn lớn nhất trong bài phân tích này chính là khoảnh khắc HLV Kim Sang Sik thực hiện thay đổi nhân sự ở phút 73. Việc tung bộ ba cầu thủ vào sân cùng một lúc không chỉ là cách làm mới đội hình mà còn là một nước đi chiến thuật đầy tính toán của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng thay người chiến thuật (Ảnh: Mạnh Quân).

“HLV của U23 Việt Nam đã đồng thời rút Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn và Khuất Văn Khang để bảo toàn lực lượng. Thay vào đó là Võ Anh Quân, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt, đây là một sự thay đổi đầy toan tính và đã thực sự đem lại hiệu quả.

Với hàng phòng ngự vững chắc, các pha phản công của "Rồng vàng" trở nên tích cực hơn. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp hai, U23 Việt Nam liên tục gây sức ép lên đối thủ. Cú sút chạm xà ngang của Quốc Cường như một đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ Jordan và cuối cùng Việt Nam giành chiến thắng 2-0”, tờ QQ viết.

Cũng bình luận về tình huống thay người đầy toan tính của HLV Kim Sang Sik, tờ Sina Sports viết: “Sự tinh quái của chiến lược gia Hàn Quốc đáng để bóng đá Trung Quốc học hỏi. Mỗi cầu thủ được ông Kim tung vào sân đều mang theo một nhiệm vụ chiến thuật rõ ràng và hầu hết họ đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Đây không phải sự ngẫu nhiên mà là sự tính toán chính xác đến từng phút".

Tờ báo này phân tích thêm: “Khả năng quan sát nhạy bén giúp HLV Kim nhận diện được điểm yếu của đối thủ chỉ sau nửa hiệp đấu. Những sự thay đổi nhân sự của ông không chỉ làm mới nền tảng thể lực mà còn làm đảo lộn hoàn toàn đội hình mà đối phương dày công xây dựng”.

Báo Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt nam tại giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Bên cạnh sự thán phục về tài thay người của HLV Kim Sang Sik, truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt cảnh báo cho các đối thủ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Họ cho rằng, đối đầu với “Rồng vàng” hiện tại không chỉ là thi đấu với 11 cầu thủ trên sân, mà còn là cuộc đấu trí đầy cam go với một bộ óc chiến thuật lão luyện trên băng ghế chỉ đạo.