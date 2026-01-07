Huyền thoại bơi lội thế giới rao bán 3 HCV, thu về hơn 10 tỷ đồng

Phiên đấu giá diễn ra tại nhà đấu giá Goldin ở Mỹ, 3 tấm HCV được bán lần này đều thuộc nội dung tiếp sức 4x200m tự do. Đắt giá nhất là tấm HCV tại Olympic Bắc Kinh 2008 (nơi Lochte kề vai sát cánh cùng Michael Phelps) với mức 183.000 USD (hơn 4,8 tỷ đồng).

Cuộc đua sở hữu tấm huy chương này diễn ra nghẹt thở đến tận phút chót. Chỉ riêng trong giờ cuối của phiên đấu giá, vật phẩm đã nhận tới 10 lượt trả giá liên tiếp.

Ryan Lochte cùng HCV tại Olympic Rio 2016 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, giá trị của tấm HCV Olympic Bắc Kinh 2008 đã tăng phi mã gấp 5 lần chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ cuối cùng trước khi tìm được chủ nhân mới. Hai tấm HCV còn lại tại Olympic Rio 2016 và Athens 2004 lần lượt thu về 122.000 USD và 80.000 USD.

Trước đó vào năm 2022, Lochte cũng từng bán đấu giá 6 huy chương bạc và huy chương đồng với giá 166.000 USD. Kình ngư sinh năm 1984 sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với 12 huy chương Olympic, chỉ xếp sau hai huyền thoại Michael Phelps và Katie Ledecky.

Lý do khiến huyền thoại bơi lội Mỹ Ryan Lochte quyết định rao bán số huy chương Olympic quý giá của mình là bởi cuộc sống của kình ngư 42 tuổi đang trải qua những biến cố lớn về cả tài chính lẫn hôn nhân.

Ryan Lochte chụp ảnh chung cùng vợ và 2 người con (Ảnh: FBNV).

Vợ anh là cựu người mẫu Kayla Reid đã nộp đơn ly hôn sau 7 năm chung sống. Lochte thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót và đang phải tìm đến trị liệu tâm lý để vượt qua sự đổ vỡ.

Sự nghiệp của Lochte không chỉ có vinh quang mà còn đầy rẫy những biến cố. Anh từng gây chấn động với bê bối bịa chuyện bị cướp tại Olympic Rio 2016 khiến hàng loạt nhà tài trợ quay lưng, sau đó là án cấm thi đấu 14 tháng vì vi phạm quy định về y tế năm 2018.

Lochte thừa nhận thời điểm đó là giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời mình và khiến anh phải tìm đến chất kích thích để đối phó với áp lực.

Sau nhiều biến cố, bao gồm cả vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng năm 2023, Lochte đang nỗ lực làm lại cuộc đời. Anh đã cai nghiện thành công và tìm thấy niềm an ủi bên người bạn gái mới. Hiện tại, huyền thoại bơi lội chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung chăm sóc 3 con nhỏ và tìm kiếm mục đích sống mới.