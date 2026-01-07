Xác định trọng tài điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan

Trong trận đấu mở màn ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang đứng đầu bảng A với cùng 3 điểm như U23 Saudi Arabia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trọng tài Payam Heydari điều khiển trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan (Ảnh: Tasmin).

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, “Những chiến binh sao vàng” có thể sẽ giành vé đi tiếp.

Hôm nay, AFC đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam. Theo đó, trọng tài người Iran, Payam Heydari, sẽ bắt chính trong trận đấu này. Trợ lý cho ông là hai ông Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi (đều tới từ Iran).

Trọng tài thứ tư là Zaid Thamer Mohammed người Iraq. Ở tổ VAR, trọng tài VAR là Muhammad Taqi người Singapore. Trợ lý phòng VAR là ông Luk Kin Sun người Hong Kong (Trung Quốc). Giám sát trọng tài là ông Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (người UAE).

Trọng tài Heidari Payam không phải cái tên xa lạ với bóng đá châu Á. Ông được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2015 và thường được giao nhiệm vụ làm việc ở các trận đấu ở giải vô địch quốc gia Iran và châu Á như Champions League Elite, AFC Champions League Two, vòng loại U23 châu Á.

Trọng tài Hàn Quốc cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền (Ảnh chụp màn hình).

Theo tính toán, trọng tài Payam Heydari đã rút ra 70 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ mùa giải 2025/26, trong đó có thẻ đỏ trong trận đấu Malaysia và Lào ở SEA Games 33 vừa qua. Đây là con số rất lớn. Nó cho thấy sự nghiêm khắc của vị trọng tài này.

Ở trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam, trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun Jaj đã làm tốt nhiệm vụ. Ông cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik hưởng phạt đền trong tình huống cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm.