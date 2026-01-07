TPHCM: Cấm "nhồi nhét" chương trình liên kết, ép buộc học sinh tham gia

Tại thông báo kết luận trong Hội nghị giao ban Giáo dục Phổ thông mới đây, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh việc tổ chức chương trình nhà trường, hoạt động liên kết cần được triển khai trên tinh thần tự nguyện, có sự đồng thuận của phụ huynh và học sinh; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

“Không đưa quá nhiều hoạt động giáo dục vào nhà trường; không gây quá tải cho học sinh và không ép buộc học sinh tham gia”, kết luận nhấn mạnh.

Học sinh TPHCM trong một tiết học (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Cùng với đó, việc sắp xếp cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng nhà trường và số lượng đăng ký của học sinh từng lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác.

Nội dung kết luận cũng nhấn mạnh thời khóa biểu phải được xây dựng khoa học, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng học sinh, hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày và trong tuần, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

Các khoản thu, bảo đảm không phát sinh các khoản thu không đúng quy định, thực hiện công khai, minh bạch.

Đối với các hoạt động ngoài giờ chính khóa, khi xây dựng chương trình cần lấy tiêu chí bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh làm trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy, kế hoạch dạy học và tài liệu sử dụng (nếu có), bảo đảm phù hợp với đối tượng học sinh, tuân thủ kế hoạch năm học và các tài liệu sử dụng phải được Bộ GD&ĐT thẩm định hoặc Sở GD&ĐT đánh giá chất lượng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và tính hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tại trường; thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Cách đây 1 tuần, Sở GD&ĐT cũng công bố kết quả kiểm tra tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khoá trên địa bàn Cụm 2, TPHCM cho thấy những thiếu sót trong tổ chức và dạy học liên kết như: Dạy học không có trong danh mục, giáo viên thiếu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, thiếu hồ sơ pháp lý…

Thời gian qua, câu chuyện liên kết giáo dục trong trường học tại TPHCM nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, nhất là khi một số trường triển khai dày đặc hoạt động hợp tác với đối tác bên ngoài.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã có những chấn chỉnh tới các cơ sở giáo dục.