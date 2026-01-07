Báo Indonesia, Thái Lan kinh ngạc sau chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận mở màn giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối qua đã khiến giới truyền thông Indonesia và Thái Lan kinh ngạc. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã cho thấy sức mạnh khi khiến đội bóng mạnh ở khu vực Tây Á chịu khuất phục.

Các tờ báo của Indonesia và Thái Lan ấn tượng với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tờ Bola (Indonesia) giật tít: “Màn trình diễn của Việt Nam thật kinh ngạc. Họ đã khởi đầu chiến dịch U23 châu Á bằng chiến thắng trước đối thủ mạnh là U23 Jordan”.

Trong bài viết, tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia tiếp tục khen ngợi: “Đội hình trẻ của bóng đá Việt Nam tiếp tục cho thấy tiềm năng ấn tượng.

Họ đang nổi lên như ngựa ô, có thể gây bất ngờ ở giải U23 châu Á. Trước khi bước ra giải đấu châu Á, U23 Việt Nam đã thâu tóm hai danh hiệu ở Đông Nam Á là giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33”.

Trong một bài viết khác, tờ Bola nói thêm về “vũ khí đáng sợ” của U23 Việt Nam là những tình huống cố định: “U23 Việt Nam quá đáng sợ ở những tình huống bóng chết. U23 Jordan sở hữu thể hình cao to hơn nhưng cũng không chống đỡ được. Ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái, U23 Việt Nam cũng đánh bại U23 Indonesia từ tình huống cố định”.

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “U23 Việt Nam áp đảo U23 Jordan. Đội bóng áo đỏ đã thể hiện lối chơi nhanh, với tinh thần đoàn kết để hướng tới chiến thắng. Đặc biệt, thêm một lần, U23 Việt Nam đã thể hiện thứ vũ khí nguy hiểm là các tình huống cố định”.

Tờ báo của Indonesia cũng đặc biệt khen ngợi tiền vệ Thái Sơn vì khả năng cầm nhịp trận đấu rất tốt, giúp U23 Việt Nam không hề lép vế trước U23 Jordan.

Tờ Suara Merdeka thậm chí thốt lên: “Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan khiến bóng đá Indonesia phải ghen tỵ”. Ở giải đấu này, U23 Indonesia không tham dự vì không thể giành vé vượt qua vòng loại.

U23 Việt Nam đã thể hiện lối chơi khoa học và cho thấy bản lĩnh trước U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan khẳng định: “U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng ngay từ đầu trận. Điều đó giúp họ ghi hai bàn vào lưới của U23 Jordan trong hiệp 1”. Tờ báo của Thái Lan còn nhấn mạnh chiến thắng này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và sự hiệu quả của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath viết: “Kịch bản soạn lại của U23 Việt Nam. Lần này, U23 Jordan là nạn nhân. U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nhờ một bàn từ chấm phạt đền và một bàn từ pha phạt góc. Họ đã có khởi đầu suôn sẻ ở giải châu Á”.

Sau chiến thắng trước U23 Jordan, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 3 điểm như U23 Saudi Arabia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận thứ hai, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Nếu tiếp tục chiến thắng, “Những chiến binh sao vàng” có khả năng cao giành vé đi tiếp.