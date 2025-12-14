Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam về sai sót bản đồ lãnh thổ

Ngày 12/12, Ban tổ chức Thể thao Thái Lan (Thailand Sports Organizing Committee - THASOC) đã gửi thư chính thức tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, bày tỏ lời xin lỗi về những sai sót xảy ra trong quá trình tổ chức và truyền hình tại SEA Games 33 và ASEAN Para Games 2025.

Trong thư do Tiến sĩ Gongsak Yodmani – Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký THASOC – ký, nước chủ nhà thừa nhận hai sai sót đáng tiếc, đồng thời khẳng định tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết không để tái diễn.

Ban tổ chức SEA Games 33 sử dụng bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, THASOC thừa nhận việc thể hiện không chính xác bản đồ lãnh thổ Việt Nam trong tiết mục “We Are One – Connected by the SEA” tại lễ khai mạc SEA Games 33, diễn ra tối 9.12 trên sân vận động Rajamangala. Bản đồ trong tiết mục đã không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc. Ban tổ chức nhìn nhận đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, gây sự không thoải mái cho phía Việt Nam.

Bên cạnh đó, THASOC cũng xin lỗi về sự cố kỹ thuật trong quá trình truyền hình trực tiếp môn bóng rổ 3x3, khi tổ kỹ thuật hiển thị nhầm quốc kỳ của các đội tuyển Malaysia, Lào, Philippines và Việt Nam, gây quan ngại cho các đoàn tham dự.

Ban tổ chức hiển thị nhầm Quốc kỳ của Việt Nam khi chiếu lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 (Ảnh chụp màn hình).

Trong thư, THASOC khẳng định không xem nhẹ các sai sót nêu trên, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khắc phục, tăng cường rà soát và kiểm soát kỹ thuật nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn. Ban tổ chức nước chủ nhà cam kết chú trọng từng chi tiết trong công tác tổ chức, bảo đảm sự tôn trọng, chuẩn mực và đúng đắn đối với tất cả các quốc gia tham dự Đại hội.

THASOC một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan, thể hiện trách nhiệm và thiện chí trong việc gìn giữ hình ảnh, uy tín của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.