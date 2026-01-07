Chính thức ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên cả nước

Tại lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026 tổ chức ngày 7/1 tại Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) - cho biết đây là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia, thực hiện định kỳ 5 năm một lần.

Tổng điều tra kinh tế đã được tiến hành 6 lần, lần đầu tiên thực hiện vào năm 1995 và lần gần nhất được thực hiện vào năm 2021; năm 2026 là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 7 tại Việt Nam.

Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Một cơ sở may ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức).

Theo bà Hương, cuộc tổng điều tra được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Cuộc tổng điều tra lần này sẽ có nhiều điểm mới như tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

Phạm vi điều tra là tất cả đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế. Đối tượng điều tra là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn thuộc: tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổ hợp tác, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai, các bộ, ngành và địa phương chủ trì thu thập thông tin thuộc phạm vi quy định. Trong đó, Bộ Quốc phòng thu thập thông tin của doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thu thập thông tin các đơn vị điều tra đóng trên địa bàn.

Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM là ngày 1/4-31/8; các tỉnh, thành phố có số lượng từ 5.000 doanh nghiệp trở lên thực hiện trong giai đoạn 1/4-30/6; các tỉnh, thành phố còn lại thực hiện vào 1/4-31/5; các tập đoàn, tổng công ty thực hiện vào 1/6-15/7.