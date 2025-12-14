Cận cảnh bữa ăn của VĐV Việt Nam ở SEA Games: Nhập gia tùy tục

Trước đó, phát biểu trước truyền thông Thái Lan, Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit cho biết đã phản ánh những ý kiến của các đoàn tham dự SEA Games 33, lên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Meechai Inwood.

Những phản ánh được phía Ban tổ chức (BTC) chủ nhà Thái Lan ghi nhận và thay đổi, đó là khắc phục chuyện đón tiễn tại sân bay, từng khiến có đoàn nước ngoài phải chờ nhiều tiếng. Thứ hai là chuyện bữa ăn cho các vận động viên (VĐV), hình thức cơm hộp sẽ được điều chỉnh thành buffet.

Thứ ba là chuyện xe đưa đón các đội đến sân tập, quá mất thời gian, làm gián đoạn kế hoạch tập luyện của các đội. Thứ tư là vấn đề thực phẩm của các VĐV theo đạo Hồi, chủ yếu là VĐV của các đoàn Indonesia, Malaysia, Brunei và Timor Leste. Thứ năm là vấn đề chỗ ở cho các VĐV.

Chất lượng bữa ăn dành cho các VĐV đã được cải thiện (Ảnh: V.T).

Chất lượng bữa ăn tỷ lệ thuận với tính hấp dẫn của các cuộc so tài

Trong số những vấn đề mà phía BTC chủ nhà gấp rút cải thiện, có chuyện bữa ăn dành cho các VĐV, bởi đây là vấn đề thiết yếu hàng đầu. BTC hé lộ họ sẽ cung cấp các loại thực phẩm thân thiện với các VĐV đạo Hồi, sẽ không có thịt heo trong khẩu phần cung cấp cho các đoàn đến từ các quốc gia Hồi giáo như Indonesia, Malaysia, Brunei…

Đối với các VĐV Việt Nam, chất lượng dinh dưỡng của các bữa ăn đã được cải thiện đáng kể so với những ngày đầu. Trước đó, bữa trưa cho các VĐV thuộc một số đội thể thao chủ yếu là cơm hộp. Hiện tại, BTC đã chuyển sang hình thức ăn tự chọn (buffet) cho các VĐV.

Dạo một vòng bữa ăn của một vài đội tuyển của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ít ngày qua, thực đơn đã phong phú hơn hẳn. Những bữa ăn mới nhất dành cho VĐV của một đội tuyển đã có gà, hamburger, mì Ý sốt gà hoặc bò bằm, rau xào, súp…

Ở đội tuyển khác, các VĐV của chúng ta được cung cấp cơm trắng, rau xào, mực trộn, trứng, thực phẩm sốt kiểu Thái Lan…

Dĩ nhiên, bữa ăn tại xứ sở chùa vàng không thể bằng sự quen thuộc trong các bữa ăn tại quê nhà, nhưng vẫn phải ghi nhận nỗ lực của BTC. Hầu hết những phán ánh của các đội tuyển, của các đoàn trong những ngày đầu tham dự SEA Games đã được phía BTC chủ nhà ghi nhận và cố gắng thay đổi.

Thành tích trong thi đấu của các VĐV thường tỷ lệ thuận với chất lượng dinh dưỡng (Ảnh: Mạnh Quân).

Và một khi những bữa ăn được cải thiện, chất lượng của các cuộc tranh tài ở SEA Games trong những ngày qua hấp dẫn hẳn lên. Nhiều kỷ lục của đại hội đã bị phá. Trong đó, chính các VĐV Việt Nam cũng đã ghi dấu với những thông số rất ấn tượng.

Mới nhất, tối qua (13/12), đội tuyển chạy tiếp sức hỗn hợp 4 x 400m của Việt Nam, gồm 4 VĐV Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 15 giây 07.

Trước đó một ngày, em trai của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn suýt phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m bơi hỗn hợp cá nhân nam. Chàng trai 19 tuổi này đạt thành tích 4 phút 19 giây 98, chỉ nhiều hơn khoảng một giây so với kỷ lục của đồng hương Trần Hưng Nguyên.

Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu đầy sung sức trước đội bóng nổi tiếng mạnh mẽ về thể lực hàng đầu Đông Nam Á là U22 Malaysia trong ngày 11/12. Chúng ta giành chiến thắng 2-0 và hứa hẹn sẽ tiếp tục bền bỉ, sung sức trong những ngày tiếp theo.

Ngoài các loại thịt, thực đơn dành cho các VĐV Việt Nam ở một số đội tuyển còn được bổ sung thêm rau (Ảnh: V.T).

Món súp (Ảnh: V.T).

Các VĐV Việt Nam thường rất đáng khen ở điểm, “nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”. Những gì chưa thật hoàn hảo, một mặt chúng ta phản ánh, một mặt chúng ta thích nghi, để đến khi mọi việc thay đổi theo hướng thuận lợi, cụ thể là khi chuyện ăn uống của VĐV chúng ta được cải thiện, chúng ta chỉ có tốt lên, chứ không thể suy giảm sức mạnh được!

Luôn có phương án dự phòng

Trước đó, cũng chính các đội tuyển bóng đá của chúng ta hé lộ, đội có phương án dự phòng, mua thêm thực phẩm, thức ăn ở bên ngoài để bổ sung cho các cầu thủ khi cần thiết.

Đây không phải là lần đầu và cũng không phải kỳ giải quốc tế đầu tiên, kỳ SEA Games đầu tiên các đội tuyển của chúng ta có sự chủ động trong việc dự phòng thực phẩm.

Một số đội tuyển thể thao Việt Nam luôn có thói quen mang theo thực phẩm quen thuộc từ quê nhà, như gạo, khô các loại (gà, cá), một số các loại gia vị và nước chấm quen thuộc ở trong nước như nước mắm, nước tương đến những đất nước nơi chúng ta thi đấu dài ngày.

Việc chuẩn bị này giúp cho các VĐV của chúng ta luôn có phương án dự phòng trong việc bổ sung dinh dưỡng cho VĐV của mình.

Sự chuẩn bị tốt, bao gồm chuẩn bị về vấn đề dinh dưỡng, thường đi kèm với thành tích tốt trong thể thao (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhìn rộng ra, đây là cách chuẩn bị hết sức chuyên nghiệp, vì với các đội tuyển mạnh trên toàn thế giới, việc mang theo thực phẩm dự phòng, thậm chí đầu bếp dự phòng khi tham dự các giải quốc tế là việc họ xem như chuyện đương nhiên.

Ví dụ như đội tuyển bóng đá Argentina từng hé lộ mang theo hàng tấn thực phẩm dự phòng khi dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, trong đó có đến 2,6 tấn thịt bò, 500kg thảo mộc (tương tự như cách người Việt Nam thích uống trà và cà phê) dùng làm thức uống ưa thích của những Messi, Di Maria, De Paul, thủ môn Emiliano Martinez…

Việc làm này nhằm mục đích giúp cho các VĐV của đội mình luôn có được cảm giác quen thuộc, cảm giác ngon miệng với những món ăn, thức uống mang hương vị quê hương.

Đặc thù của SEA Games 33, đó là đại hội được tổ chức dàn trải, ở những tỉnh, thành khác nhau trên cả nước Thái Lan. Ngay cả ở thủ đô Bangkok, các VĐV cũng không thi đấu tập trung, mà được rải khắp thành phố, xuất hiện ở cả khu vực lân cận thủ đô, nên SEA Games năm nay không có “làng VĐV” theo kiểu truyền thống như ở các kỳ SEA Games trước đó.

Các đội tuyển thể thao được bố trí lưu trú ở các khách sạn khác nhau. Việc này khiến cho BTC khó chuẩn bị bữa ăn tập trung cho số đông VĐV ở khu vực nhà ăn tập thể khổng lồ, thường thấy ở các kỳ đại hội thể thao khác.

Một loại bánh mì thịt heo xuất hiện trong bữa ăn của một đội tuyển những ngày gần đây, như một hình thức BTC chủ nhà muốn các VĐV được đổi món (Ảnh: V.T).

Nhưng ngược lại, việc trú ngụ tại các khách sạn riêng lẻ có điểm thuận lợi, đó là giúp từng đội tuyển có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị và bổ sung khẩu phần ăn sử dụng thêm cho đội tuyển của mình, nếu từng đội có nhu cầu.

Một lần nữa, các VĐV Việt Nam cho thấy khả năng thích nghi của chúng ta rất tốt. Thành tích tốt của đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày qua phản ánh sự thích nghi này của các VĐV nước ta.