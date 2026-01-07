Bắt Công "Hàu", quản trị viên trang Phó Thường Dân

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ Nguyễn Minh Công (tức Công “Hàu”) - quản trị viên trang Phó Thường Dân - cùng đồng bọn để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo, Hà Nội) về tội danh trên.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Công là người trực tiếp quản lý, điều hành nhóm mạng xã hội mang tên “Phó Thường Dân”, hoạt động trên các nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.

Công "Hàu" (phải) và Hiển (Ảnh: Nam An).

Nhóm này thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video clip, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận.

Quá trình xác minh cho thấy, các nội dung đăng tải có tính chất xuyên tạc, phiến diện, được cắt ghép, bóp méo bản chất sự việc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Không chỉ hoạt động trên không gian mạng, Công “Hàu” cùng Vương Duy Hiển và một số đối tượng liên quan còn trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Các đối tượng cố tình thu thập thông tin không đầy đủ, khai thác các sơ hở, thiếu sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hoặc khi lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Những hình ảnh, video này sau đó được chỉnh sửa, cắt ghép rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực.

Từ đó, nhóm đối tượng tạo sức ép, xây dựng quan hệ với một số cán bộ chức năng để phục vụ mục đích cá nhân như xin bỏ qua vi phạm, can thiệp khi người khác bị xử lý, hướng dẫn cách né tránh kiểm tra hoặc cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè.

Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng các nội dung đã đăng tải để “rung dọa”, đe dọa viết đơn tố cáo, gây sức ép nhằm buộc các cá nhân liên quan phải đáp ứng yêu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại trong các vụ việc liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển sớm gửi đơn tố giác hoặc trực tiếp đến đơn vị để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.