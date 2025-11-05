Bóng đá Malaysia: Gian lận khó chối cãi và công bằng với tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia đang “câu giờ”?

“Phán quyết dứt khoát của FIFA cũng gửi đi thông điệp rõ ràng. Gian lận không có chỗ trong bóng đá thế giới. Giờ đây, FAM sẽ phải bắt đầu hành trình khó khăn để khôi phục danh tiếng và lòng tin từ người hâm mộ”, đó là câu kết trong bài viết của tờ New Straits Times (Malaysia).

Trong thời gian qua, FAM đã bước vào cuộc chạy đua thực sự để tìm công lý sau khi FIFA buộc tội họ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Thậm chí, nhiều người hâm mộ Malaysia sẵn sàng thức khuya để chờ đợi phán quyết của FIFA (kế hoạch ban đầu công bố vào ngày 30/10).

Bằng chứng cho thấy FAM gian lận "rõ như ban ngày" (Ảnh: NST).

Thế nhưng, tất cả những gì họ nhận được chỉ là nỗi thất vọng. Phán quyết cuối cùng của FIFA đã giữ nguyên so với bản án đầu tiên. Điều đó có nghĩa rằng, nỗ lực kháng cáo của FAM trong suốt thời gian dài qua chỉ là vô ích. Hay nói cách khác, họ không thể nào thoát tội trong vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Và khi mọi chứng cứ đều chống lại FAM, người hâm mộ cũng như chuyên gia Malaysia mới hiểu rằng thực tế không thể chối cãi rằng cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đã gian lận. Thậm chí, ngay trước thời điểm FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 3/11, tờ Capital de Noticias (Argentina) đã tung ra bằng chứng chí mạng chứng minh ông nội của trung vệ Facundo Garces, ông Carlos Rogelio Fernandez, mang dòng máu Argentina.

Theo bản sao giấy khai sinh gốc do Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) cung cấp cho FIFA chứng minh rằng ông Fernandez được sinh ra tại khu Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, cách Malaysia hơn 14.000km.

Nơi sinh của ông Fernandez đã bị FAM làm giả. Giấy tờ gốc ghi rõ: “Dona Sebastiana Justa Fernandez (cụ của Facundo Garces), 26 tuổi, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai sinh một bé trai tại nhà riêng vào lúc 18h30 ngày 29/5/1930”. Nói cách khác, mẹ của ông Fernandez và cũng là cụ cố của Facundo Garces, là người Argentina, không hề có gốc gác Malaysia như FAM đã tuyên bố.

Cho tới thời điểm này, rất nhiều chuyên gia Malaysia đã chấp nhận thực tế rằng FAM đã gian lận. Như chuyên gia Datuk Pekan Ramli tuyên bố: “Chúng ta đã thua 0-2 trước FIFA. Họ có đầy đủ bằng chứng. Điều khó hiểu là tại sao FAM vẫn không chịu thừa nhận sai phạm của mình.

Tôi tin rằng công chúng không ủng hộ động thái FAM tiếp tục kiện lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Nếu có cuộc thăm dò, tôi tin phần lớn người dân sẽ cho rằng đây là hành động lãng phí thời gian và tiền bạc. Khả năng FAM thắng tại CAS gần như bằng không”.

Vị chuyên gia này cho rằng điều cần làm với FAM lúc này là nhìn nhận vào sai lầm và cải tổ nền bóng đá Malaysia, thay vì cố gắng “chống lại sự thật”.

Giới chuyên gia Malaysia cho rằng FAM đang ngoan cố, cố tình "chống lại sự thật" (Ảnh: FAM).

Đồng quan điểm, nhà báo Keesh Sundaresan của tờ Astro cho rằng động thái kháng cáo lên CAS của FAM là hành vi ngoan cố và vô ích. Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua, các quan chức FAM chỉ biết kêu gào “lỗi kỹ thuật”, chứ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chống lại cáo buộc của FIFA.

FAM giống như đang thổi từng chút hy vọng mong manh vào quả bóng. Họ biết chắc chắn sẽ có ngày quả bóng sẽ nổ nhưng vẫn không ngừng thổi phình to hơn. Trước khi bị FIFA buộc tội, bóng đá Malaysia đang có hiện thực đẹp khi toàn thắng 5 trận liên tiếp (kể từ chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam). Có lẽ, họ chỉ đang muốn “câu giờ” vì không muốn chứng kiến thực tế tươi đẹp “nổ tung” trước mắt.

“Bóng đá Malaysia đã bị phủ bóng đen. Án phạt của FIFA là đòn đau giáng mạnh vào tham vọng của FAM”, tờ Scoop lên tiếng nhắc nhở.

Cuộc chiến pháp lý của Malaysia sẽ tiếp tục khi đưa vụ việc lên CAS. Họ có 21 ngày để chờ đợi vào điều thần kỳ. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là kể từ năm 1990 tới nay, FIFA đã xử lý hàng trăm vụ liên quan đến việc các đội tuyển sử dụng cầu thủ không hợp lệ về quốc tịch nhưng chỉ có hai trường hợp kháng cáo lên CAS được giảm án và không có trường hợp nào trắng án.

Đội tuyển duy nhất không bị xử thua dù FIFA xác định có vi phạm tương tự Malaysia là Ecuador ở vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ Byron Castillo đã bị tố cáo sử dụng giấy khai sinh giả. Tuy nhiên, CAS cho rằng không có căn cứ nào khẳng định Byron Castillo không phải là công dân của Ecuador. Bởi trong quá khứ, anh chưa từng chuyển quốc tịch.

Cuối cùng, Ecuador được giảm tội xuống còn lỗi sử dụng giấy tờ chứa thông tin sai và bị trừ 3 điểm ở vòng loại World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ không bị trừ điểm trong những trận đấu Byron Castillo tham dự trước đây.

Tuy nhiên, trường hợp này khác hoàn toàn so với Malaysia. Bởi lẽ, Byron Castillo dù được xác định sinh ra tại Colombia, gần biên giới với Ecuador nhưng anh chưa bao giờ thi đấu cho các cấp độ của Colombia. Cầu thủ này thi đấu cho Ecuador từ lứa U17 tới đội tuyển quốc gia. Còn 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chỉ được nhập tịch chóng vánh và không có bất kỳ liên hệ nào với đất nước Malaysia trước đó.

Tổng thư ký AFC Windsor John khó xử trong vụ này khi ông là người Malaysia (Ảnh: AFC.

Chờ AFC đòi lại công bằng cho tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang nhận được sự chú ý đặc biệt ở thời điểm này. Dư luận trên khắp châu Á đang chờ đợi án phạt từ AFC, trong bối cảnh Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John là người Malaysia và đồng thời trụ sở của AFC đặt tại đất nước này.

Vào tháng trước, ông Windsor John từng ám chỉ việc trừ điểm với Malaysia: “Đội tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim sai phạm ở các giải do AFC tổ chức, nên cả hai đội này sẽ đối diện với nguy cơ bị trừ điểm theo quy định và quy chế của AFC”.

Theo điều lệ của AFC, một đội tuyển dùng cầu thủ không hợp lệ sẽ bị xử thua 0-3. Nếu cơ quan quản lý bóng đá châu Á áp dụng hình phạt này, Malaysia sẽ bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Họ sẽ bị trừ 6 điểm so với hiện tại và gần như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự Asian Cup 2027 cùng đội tuyển Việt Nam.

Nếu AFC xử phạt đúng luật, bóng đá Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ không những không còn cơ hội giành vé tham dự Asian Cup 2027, mà còn đối diện với nhiều hệ lụy khôn lường khi hệ thống sử dụng cầu thủ nhập tịch mới được xây dựng và thành công.

Nếu AFC xử phạt đúng luật, bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ (Ảnh: FAM).

Cả nền bóng đá Malaysia sẽ bị đảo lộn cùng với những án phạt, uy tín của họ trên đấu trường quốc tế bị sụt giảm mạnh mẽ. Malaysia sẽ khó lòng lôi kéo các cầu thủ nhập tịch chất lượng, mà phải dựa vào nền bóng đá có nội lực khá yếu.

Tất nhiên, với tư cách một người Malaysia, ông Windsor John không bao giờ mong điều đó xảy ra nhưng giờ đây, AFC đang chịu sức ép “bắt buộc” phải xử phạt. Nên nhớ, trong thời gian qua, những tin đồn liên quan tới việc Nhật Bản cùng một vài đội tuyển khác như Iraq, Australia… muốn thành lập liên đoàn riêng vì không hài lòng với AFC.

Theo một vài nguồn tin, Nhật Bản cho rằng cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á thiên vị Saudi Arabia và Qatar, những quốc gia luôn chi rất nhiều tiền để tài trợ. Vì lẽ đó, các đội bóng khác luôn phải chịu bất công. Việc Saudi Arabia và Qatar cùng có lợi thế sân nhà ở vòng loại thứ 4 World Cup (sau đó họ đều giành vé dự giải đấu này) khiến không ít đối thủ, điển hình là Indonesia, cảm thấy không phục.

Sau quá nhiều tin đồn không mấy tích cực, AFC muốn cho thấy họ là cơ quan làm việc dựa trên sự công bằng. Vì thế, vụ việc của Malaysia càng được chú ý hơn.

AFC đã chọn cách “án binh bất động” sau khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng với Malaysia. Tổng thư ký Windsor John cho biết: “Hiện tại AFC không thể làm gì và cũng không được phép can thiệp vào vụ FIFA bác kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể thực hiện sau khi vụ việc được đưa lên CAS và quy trình này có thể kéo dài”.

Ông nhấn mạnh AFC tôn trọng quy trình của FIFA và CAS, đảm bảo mọi bước đi đều đúng theo thủ tục quốc tế. Quá trình xét xử tại CAS cũng cho phép FAM có cơ hội trình bày đầy đủ bằng chứng và lập luận để bảo vệ quan điểm của mình.

Thời hạn chót được AFC ấn định để đưa ra án phạt với Malaysia vào ngày 31/3/2026, sau khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Tất nhiên, cơ quan này có thể phán quyết sớm hơn tùy vào tình hình.

Dù sao, người hâm mộ Việt Nam, Nepal cũng như người hâm mộ châu Á đều mong đợi công lý sẽ được thực thi…