Thua đại diện Thái Lan, Nam Định đối mặt nguy cơ chia tay Cúp C2 châu Á

Ratchaburi FC là đối thủ chính của CLB Nam Định, trong việc cạnh tranh vé vào vòng trong. Chính vì thế, đôi bên đều tỏ ra quyết tâm trong trận đấu diễn ra tối nay (27/11), tại Thái Lan.

CLB Nam Định (áo xanh) không thể vượt qua Ratchaburi FC (Ảnh: AFC).

Đội khách có cơ hội rất tốt trong hiệp một. Phút 40, Lý Công Hoàng Anh đối mặt với thủ môn đội chủ nhà, nhưng cầu thủ của Nam Định lại dứt điểm ra ngoài.

Trong hiệp hai, đôi bên tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Dù vậy, phải đến những phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhì, bàn thắng mới xuất hiện.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, thủ môn Caique Santos bên phía Nam Định “xuất tướng” không tốt, anh đón hụt đường chuyền bổng vào giữa của đối phương. Cầu thủ Sidcley bên phía Ratchaburi FC chớp thời cơ, dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn giúp đội bóng Thái Lan dẫn trước 1-0.

Nam Định gần như đã bị loại (Ảnh: AFC).

Sau bàn thua, đội Nam Định buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng càng dâng cao, đội ĐKVĐ V-League càng để sơ hở ở tuyến dưới, trước khi Nam Định nhận bàn thua thứ hai.

Phút bù giờ thứ 5, cầu thủ người Singapore đang khoác áo Ratchaburi FC là Ikhsan Fandi dứt điểm trong khu vực 16m50, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Thua trận này, CLB Nam Định gần như sẽ bị loại khỏi Cúp C2 châu Á mùa giải 2025-2026. Đội bóng thành Nam hiện có 6 điểm, kém đội nhì bảng Ratchaburi 3 điểm, ngang hiệu số đối đầu (hòa 3-3 sau hai lượt trận), nhưng Nam Định kém xa đối thủ ở hiệu số bàn thắng/bại (-2 so với +9).

Vòng bảng của Cúp C2 châu Á mùa này chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc. Chỉ có phép lạ mới có thể giúp Nam Định giành quyền đi tiếp.