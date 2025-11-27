Quyết tranh HCV với U22 Việt Nam, Indonesia gọi 4 cầu thủ thi đấu ở châu Âu

Cách đây vài ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, bất ngờ tuyên bố U22 Indonesia chỉ đặt mục tiêu giành Huy chương bạc (HCB) ở SEA Games 33. Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo chính là nhà vô địch ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2023.

Marselino Ferdinan được triệu tập tham dự SEA Games 33 (Ảnh: PSSI).

Tuy nhiên, trái với mục tiêu “khiêm tốn” của ông Erick Thohir, U22 Indonesia đang chuẩn bị lực lượng hùng hậu. Trưởng đoàn bóng đá Indonesia, Sumardji, xác nhận đã đàm phán xong với 4 CLB châu Âu để đưa Mauro Zijlstra (FC Volendam, Hà Lan), Ivar Jenner (FC Utrecht, Hà Lan), Dion Markx (TOP Oss, Hà Lan) và Marselino Ferdinan (AS Trencin, Slovakia) về thi đấu ở SEA Games 33.

Trong những trận giao hữu vừa qua, U22 Indonesia còn sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng đang thi đấu ở trong nước là Rafael Struick, Jens Raven. Đó chưa kể tới hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Toni Firmansyah hay Hokky Caraka...

Họ cũng đang chờ đợi sự đồng ý của các CLB chủ quản để triệu tập hai cầu thủ khác ở nước ngoài là Adrian Wibowo (LAFC, Mỹ) và Tim Geypens (Emmen, Hà Lan) để hoàn tất lực lượng trước thềm SEA Games.

Ivar Jenner là cầu thủ nhập tịch đáng chú ý của U22 Indonesia

Nếu hai cầu thủ này tham dự thì đây là lực lượng tốt nhất mà U22 Indonesia có thể triệu tập. Theo kế hoạch, HLV Indra Sjafri sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức trong tuần này, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 30/11.

Theo kết quả bốc thăm ban đầu môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Indonesia sẽ nằm chung bảng với U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore. Tuy nhiên, sau khi U22 Campuchia rút lui, ban tổ chức đã quyết định chuyển U22 Singapore sang bảng A.

Như vậy, bảng A sẽ gồm đội chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Singapore.