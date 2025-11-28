Hàn Quốc trừng phạt ông trùm Chen Zhi và tập đoàn Prince Group

Ông trùm Chen Zhi (Ảnh: Prince Group).

Chính phủ Hàn Quốc hôm 27/11 thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty ở Đông Nam Á bị nghi có liên quan đến các nhóm lừa đảo trực tuyến trong khu vực.

Đây là nỗ lực nhằm đối phó với làn sóng tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi áp đặt trừng phạt đơn phương để đối phó tội phạm xuyên quốc gia, và cũng là đợt trừng phạt lớn nhất, cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc phản ứng mạnh mẽ trước các nhóm tội phạm trực tuyến tại Đông Nam Á", tuyên bố của chính phủ nêu.

Các biện pháp trừng phạt diện rộng này nhắm vào 15 cá nhân và 132 tổ chức bị cho là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vụ lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ và giam giữ công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, danh sách trừng phạt bao gồm tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia và lãnh đạo tập đoàn, ông trùm Chen Zhi.

Trừng phạt cũng được áp đặt lên đối tượng bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo đang hoạt động tại khu vực Bohai của Campuchia cùng một thành viên băng nhóm bị xác định là nghi phạm chính trong vụ giam giữ và gây ra cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc hồi tháng 8.

Theo các biện pháp này, những cá nhân và tổ chức bị chỉ định sẽ bị đóng băng tài sản, bao gồm cả tài sản ảo, và bị hạn chế các giao dịch tài chính tại Hàn Quốc. Các cá nhân cũng sẽ bị cấm nhập cảnh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận liên ngành và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời ngăn không để Hàn Quốc trở thành trung tâm che giấu hoặc rửa tiền phi pháp”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Các biện pháp trừng phạt nằm trong nỗ lực tăng cường của Seoul nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm ở Campuchia, những tổ chức bị cáo buộc tổ chức lừa đảo việc làm và bắt cóc hàng chục công dân Hàn Quốc.

Nỗ lực này bao gồm một thỏa thuận hợp tác giữa Hàn Quốc với Campuchia để chống các vụ lừa đảo trực tuyến và diễn ra sau khi hơn 60 công dân Hàn Quốc được đưa về nước.

Tập đoàn Prince Group đã bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách đen tháng trước. Một số chính quyền trên khắp châu Á, từ Singapore đến Đài Loan và Hong Kong, cũng đã tịch thu tài sản hoặc bắt giữ những người có liên hệ với nhóm này.

Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm chống lại các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Phía Campuchia khẳng định đặt “ưu tiên cao nhất” vào việc chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong những tháng gần đây, nước này liên tục thực hiện các cuộc đột kích nhằm triệt phá hang ổ tội phạm, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm. Campuchia cũng phối hợp chia sẻ thông tin về mạng lưới tội phạm với các quốc gia trong và ngoài khu vực trong nhiều vụ án.

Campuchia đã trục xuất hàng chục nghìn người nước ngoài nghi liên quan tới lừa đảo trực tuyến về nước trong thời gian qua.