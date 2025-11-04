Báo châu Âu bình luận về phán quyết của FIFA với Malaysia

Tối 3/11, FAM đã nhận phán quyết cuối cùng từ FIFA ở vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Theo đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên án phạt như công bố trước đó.

Tờ ESPN cho rằng bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sau án phạt của FIFA (Ảnh: Getty).

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Báo chí châu Âu cũng quan tâm tới vụ này. Tờ ESPN (Anh) bình luận: “Theo kết luận của FIFA, FAM bị xác định vi phạm Điều 22 trong Bộ luật kỷ luật của tổ chức này, liên quan đến hành vi “sử dụng tài liệu giả mạo hoặc bị làm sai lệch trong quá trình tố tụng của FIFA”.

Phán quyết ban đầu được FIFA công bố ngày 25/9, nêu rõ 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal đều bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Bên cạnh đó, FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng).

Phản ứng trước quyết định này, FAM cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc lên Tòa trọng tài thể thao Quốc tế (CAS). Vụ bê bối này đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng và thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên thế giới”.

Đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng trước Malaysia (Ảnh: Getty).

Tờ AS (Tây Ban Nha) nhấn mạnh: “Quyết định của FIFA là đòn giáng mạnh vào cầu thủ Facundo Garces và CLB Alaves (La Liga). Sau cuộc điều tra của FIFA, hồ sơ của Garces đã bị giả mạo.

Ông của cầu thủ này không sinh ra ở Malaysia như hồ sơ của FAM, thay vào đó, ông sinh ra ở Argentina. Garces hiểu rằng mình có rất ít cơ hội khoác áo đội tuyển Argentina. Do đó, anh buộc phải khoác áo đội tuyển Malaysia. Giờ đây, Garces không thể góp mặt ở giải La Liga trong vòng 1 năm.

Cứu cánh cuối cùng của FAM và Garces là kháng cáo lên CAS. Họ có 21 ngày để chuẩn bị hồ sơ trước khi nộp lên CAS”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng chờ FIFA gửi tài liệu liên quan tới vụ việc, trước khi đưa ra phán quyết với Malaysia. Có khả năng cao, “Bầy hổ” sẽ bị xử thua trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.