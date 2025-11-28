Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc sắp xếp lại lịch thi đấu nội dung bóng đá nam SEA Games 33. Đầu tiên, đội tuyển U22 Campuchia đã rút lui, dẫn đến việc hai bảng A và C phải thay đổi.

U22 Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu SEA Games 33 từ ngày 3/12 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội tuyển U22 Singapore từ bảng C được điều chuyển sang bảng A. Bảng A hiện tại có 3 đội, gồm U22 Thái Lan, Singapore và Timor Leste. Còn bảng C gồm 3 đội U22 Indonesia, Myanmar và Philippines.

Nguyên nhân thứ hai của sự thay đổi lịch thi đấu, đó là bảng B của 3 đội U22 Việt Nam, Lào và U22 Malaysia phải dời từ tỉnh Songkhla về Bangkok, do ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla những ngày qua.

Các đội thuộc bảng B sẽ phải thi đấu chung sân Rajamangala (tại Bangkok) với các đội thuộc bảng A.

Theo lịch thi đấu mới, đội tuyển U22 Việt Nam phải bắt đầu thi đấu tại SEA Games 33 sớm một ngày so với lịch cũ. Thay vì thi đấu vào ngày 4/12 như lịch cũ, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 3/12, lúc 16h00.

U22 Việt Nam đang tập luyện tại Bà Rịa, TPHCM (Ảnh: VFF).

Sau đó, vào ngày 11/12, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia, vào lúc 16h00, thay vì 18h30 như lịch cũ.

Sở dĩ các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam được đôn lên thi đấu sớm hơn so với lịch ban đầu, là vì chúng ta phải “nhường” khung giờ đẹp nhất cho chủ nhà U22 Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng cũng thi đấu ở sân Rajamangala trong những ngày nói trên (U22 Thái Lan gặp Timor Leste vào ngày 3/12 và gặp Singapore vào ngày 11/12).

Ngày 6/12, U22 Việt Nam sẽ được nghỉ. Trong ngày này, U22 Malaysia sẽ gặp U22 Lào. Theo lịch cũ, trận đấu vừa nêu diễn ra ngày 7/12.

Đó là các trận đấu thuộc các bảng A và B, còn bảng C sẽ thi đấu ở sân 700th Anniversary tại Chiang Mai, vào các ngày 5, 8 và 12/12.

Các trận bán kết diễn ra ngày 15/12. Trận chung kết và trận tranh huy chương đồng của nội dung bóng đá nam sẽ diễn ra ngày 18/12, trên sân Rajamangala tại Bangkok.