Báo Malaysia khó hiểu vì động thái lạ của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

Tờ The Star (Malaysia) bình luận: “7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ liên quan đến cuộc điều tra gian lận hồ sơ gốc gác lai Malaysia vẫn giữ thái độ kín tiếng, ngay cả khi những thông tin từ phiên điều trần kỷ luật cho thấy họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các đại diện và hầu như không nắm rõ giấy tờ được dùng trong hồ sơ xin tư cách thi đấu”.

Các cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia vẫn giữ im lặng, không hề đả động tới án phạt (Ảnh: VFF).

Tờ báo này tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu: “Kể từ khi án treo giò được ban hành, một số cầu thủ vẫn hoạt động trên mạng xã hội nhưng không đề cập gì đến cuộc điều tra.

Gabriel Palmero là người xuất hiện nhiều nhất, đăng hình anh tham gia các giải marathon. Rodrigo Holgado chia sẻ hình ảnh tại các sự kiện và khoảnh khắc bên người thân ở Argentina, trong khi Imanol Machuca chủ yếu đăng bài về gia đình.

Ngược lại, một số cầu thủ hoàn toàn im lặng. Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo không đăng bất kỳ cập nhật nào kể từ khi bị đình chỉ.

Facundo Garces cũng tránh bình luận và thậm chí đã xóa thông tin về CLB Alaves cũng như đội tuyển Malaysia khỏi phần tiểu sử Instagram, dù vẫn giữ các hình ảnh cũ liên quan đến hai đội bóng này.

Trong các phiên điều trần, cả 7 cầu thủ đều khẳng định họ không biết về bất kỳ giấy tờ giả mạo nào và đã dựa hoàn toàn vào người đại diện trong suốt quá trình xin nhập tịch Malaysia”.

Lời khai của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận Malaysia trước FIFA:

Gabriel Palmero

Palmero ban đầu nói với hội đồng rằng bà của anh sinh ra ở Tây Ban Nha, sau đó đính chính lại là Malaysia. Anh thừa nhận chưa từng xem bất kỳ giấy tờ nào được nộp thay mình và chỉ dựa vào lời người thân và người đại diện. Palmero cũng xác nhận anh không chất vấn người đại diện sau khi bị kỷ luật.

Facundo Garces

Garces cho biết anh được người đại diện Federico Raspanti tiếp cận với đề nghị khoác áo tuyển Malaysia và đã nộp giấy khai sinh gia đình mà không kiểm tra. Anh thừa nhận không liên hệ lại với đại diện hay FAM sau khi biết có tài liệu mâu thuẫn, vì cho rằng việc xác minh “không phải trách nhiệm của mình”.

FIFA xác định không cầu thủ nhập tịch nào của Malaysia xem qua giấy tờ được nộp thay họ và cũng không ai liên hệ lại với người đại diện sau khi xuất hiện cáo buộc gian lận (VFF).

Rodrigo Holgado

Holgado xem lời đề nghị khoác áo Malaysia là cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh nói tin rằng ông nội mình sinh tại Malaysia theo thông tin từ cha, nhưng chưa từng kiểm tra giấy tờ và cũng không liên lạc với đại diện hoặc FAM sau án phạt.

Imanol Machuca

Machuca khai rằng anh được thông báo bà mình là người Malaysia và đã gửi giấy tờ mà không xác minh. Anh thừa nhận không hỏi lại đại diện khi biết rằng một giấy khai sinh giả đã được sử dụng.

Joao Figueiredo

Figueiredo cho biết anh được nói rằng bà mình là người Malaysia. Cơ hội khoác áo tuyển Malaysia đến từ người đại diện ngay sau khi anh gia nhập một CLB tại Malaysia.

Jon Irazabal

Irazabal khai rằng anh đã đổi người đại diện sau khi được đề nghị thi đấu cho Malaysia, tin rằng ông nội mình có gốc gác Malaysia. Anh cho biết mình cũng không kiểm tra bất kỳ giấy tờ nào được nộp.

Hector Hevel

Hevel thừa nhận ký vào một văn bản xác nhận anh đã sống ở Malaysia 10 năm, dù anh chưa từng sống tại đây. Anh nói đã ký mà không đọc và không hỏi lại người đại diện sau khi biết giấy tờ giả mạo đã được sử dụng.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA ghi nhận một điểm chung rõ ràng giữa các cầu thủ, đó là không ai xem qua giấy tờ được nộp thay họ và cũng không ai liên hệ lại với người đại diện sau khi xuất hiện cáo buộc gian lận. Họ vẫn đang thụ án cấm treo giò 1 năm từ FIFA.