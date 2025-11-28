Chân dung doanh nghiệp "nổ" có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Tại cuộc họp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam diễn ra chiều 27/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết cuộc họp đã mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp tới dự.

Doanh nghiệp còn lại là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great USA (Mỹ) nhưng không xuất hiện. Chính phủ đã liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ.

“Đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỷ USD cho dự án nhưng mà địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mekolor thành lập năm 2016 với ngành nghề chính là giới thiệu và xúc tiến thương mại, do ông Võ Xuân Trường là đại diện pháp lý.

Trụ sở chính của công ty đặt tại Cần Thơ. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, địa chỉ này nằm trong một con ngõ nhỏ, thậm chí ôtô không thể vào. Ngôi nhà cao 2 tầng, bên ngoài có treo bảng hiệu tên công ty với các thông tin như mã số thuế, địa chỉ, trang web, số điện thoại.

Mekolor có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của công ty gồm ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, góp 940 triệu đồng và nắm giữ 94% cổ phần; 2 cổ đông còn lại mỗi người nắm 3% cổ phần, tương ứng mỗi người góp 30 triệu đồng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 9/2021, Mekolor có tổng số lao động là 4 người.

Trụ sở Mekolor (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước số góp vốn bị coi là nhỏ nhoi, ông Trường cho rằng không phản ánh toàn bộ năng lực huy động và đối tác tài chính của dự án, vì đơn vị giữ vai trò đầu mối điều phối liên danh - không phải đơn vị độc lập thực hiện toàn bộ công trình.

"Chúng tôi không đi xin. Chúng tôi không cầu cạnh. Chúng tôi đang đi đầu tư", ông Trường nói và cho biết doanh nghiệp của mình đang làm điều mà "phần lớn những người phán xét chưa từng dám hình dung".

Thực tế, Mekolor từng không ít lần bị gắn mác “phông bạt”, “nổ”. Năm 2018, doanh nghiệp này gây chú ý khi tuyên bố xây dựng một hệ sinh thái số từ tài sản số, y tế số đến mạng xã hội số. Nguồn tài chính ước tính khoảng 100 tỷ USD qua trái phiếu doanh nghiệp và đối ứng vốn của các tổ chức kinh tế trong và ngoài khu vực.

Năm 2021, Mekolor khởi kiện Công ty Barclays Long Island Limited ra Tòa trọng tài thương mại quốc tế (ICC), yêu cầu bồi thường 20 tỷ EUR do vi phạm cam kết tài trợ vốn cho dự án “Khu du lịch Cù Lao Giêng - Xứ sở thần tiên” (Mekolor Everland) tại An Giang.

Vụ việc liên quan đến nhiều tổ chức tín dụng và hệ thống SWIFT, nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Trong khi đó, Great USA được ông Võ Xuân Trường giới thiệu là doanh nghiệp thành lập tại bang Florida (Mỹ). Great USA và Mekolor đang cùng đồng hành tại một dự án xử lý rác thải phát điện, mà theo ông Trường là hiện đại nhất thế giới, với công nghệ được định giá 1,5 tỷ USD.