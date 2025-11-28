Antony rực sáng, Real Betis bám sát ngôi đầu Europa League

Tiếp đón Utrecht trên sân nhà La Cartuja, Real Betis gặp bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng nỗ lực của Antony ở phút 42 đã mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Cựu tiền đạo của Man Utd sử dụng tốc độ cướp bóng bên cánh phải trước khi tung đường chuyền sắc lẹm để Cucho Hernandez băng vào đánh đầu làm tung lưới thủ thành Brouwer.

Antony chơi năng nổ bên cánh phải và góp công lớn trong bàn mở tỷ số cho Real Betis (Ảnh: VoetbalPrimeur).

Đội chủ nhà tiếp tục thăng hoa ở đầu hiệp 2 với bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau 5 phút bóng lăn với pha dứt điểm quyết đoán Abde Ezzalzouli ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên Utrecht có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi Miguel Rodriguez lập siêu phẩm sút xa từ giữa sân.

Ít phút sau, Murkin khiến mành lưới Real Betis rung lên lần thứ hai nhưng bàn thắng không được công nhận vì VAR xác định có lỗi việt vị. Real Betis giữ vững lợi thế đến hết trận. Đây là chiến thắng thứ ba của đại diện Tây Ban Nha tại vòng bảng Europa League mùa này, giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Cuộc đua ngôi vương Europa League diễn ra hết sức hấp dẫn sau 5 vòng đấu, khi 3 đội dẫn đầu đều có 12 điểm và sự khác biệt chỉ là chỉ số phụ.

Dù làm khách trên sân của M.Tel-Aviv, nhưng Lyon đã giành chiến thắng với "tỷ số tennis" 6-0 để dẫn đầu Europa League mùa này. Tiền vệ Corenlin Toliso lập hat-trick lần lượt ở phút 25, 51 và 53, trong khi 3 bàn thắng còn lại của đội khách thuộc về Abner Vinicius (phút thứ 4), Mousa Niakhate (phút 35) và Adam Karabec (phút 62).

Trong khi đó, đội bóng đang chơi ở giải Đan Mạch, Midtjylland đang có chuỗi 4 trận ra quân toàn thắng đã nhận thất bại đầu tiên khi để thua đội chủ nhà AS Roma với tỷ số 1-2, qua đó xếp vị trí thứ 2 ở Europa League. Neil El Aynaoui mở tỷ số cho Roma ở phút thứ 7 trước khi Shaarwary nhân đôi cách biệt ở phút 83. Nỗ lực của Midtjylland chỉ mang về bàn thắng danh dự ở phút 86 nhờ pha lập công của Paulinho.

Donyell Malen giúp Aston Villa đánh bại Young Boys với tỷ số 2-1 và leo cao trên BXH Europa League (Ảnh: Getty).

Aston Villa cũng có 12 điểm như Lyon và Midtjylland sau khi đánh bại CLB Young Boys với tỷ số 2-1. Tiền đạo Donyell Malen lập cú đúp cho đội chủ nhà ngay trong hiệp 1 (phút 27 và 42), trong khi bàn rút ngắn tỷ số của Joel Montero ở phút 90 là không đủ để đội bóng của Thuỵ Sỹ có điểm trước đại diện của Ngoại hạng Anh.

Đấu trường Europa League mùa này chứng kiến cuộc đua nóng bỏng giữa các đội bóng, khi vị trí thứ 15 của Roma chỉ kém đội đầu bảng Lyon đúng bằng một trận thắng. Đáng chú ý, Nice là đội bóng duy nhất vẫn chưa có được điểm số nào và đang xếp ở vị trí bét bảng sau 5 trận thua, ghi được 4 bàn thắng nhưng để thủng lưới 12 bàn.