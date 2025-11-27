Báo Malaysia bình luận khi đội nhà bám đuổi nghẹt thở U17 Việt Nam

Ở lượt trận thứ ba bảng C vòng loại giải U17 châu Á, U17 Malaysia đã giành chiến thắng 5-0 trước U17 Macau (Trung Quốc), còn U17 Việt Nam thắng 2-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc).

U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hong Kong (Ảnh: VFF).

Sau lượt đấu này, U17 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng với cùng 9 điểm như U17 Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+22 vs +19). Cuộc đua giành tấm vé đi tiếp của hai đội vẫn diễn ra căng thẳng.

Bình luận về cục diện bảng C, tờ Makan Bola viết: “Sau chiến thắng 5-0 trước U17 Macau, U17 Malaysia tiếp tục gây sức ép lên U17 Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C cùng tấm vé duy nhất tham dự vòng chung kết U17 châu Á.

Hai đội vẫn đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng. U17 Việt Nam và U17 Malaysia đều có 9 điểm nhưng hiệu số bàn thắng của U17 Việt Nam tốt hơn (+22 vs +19). Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 28/11, U17 Việt Nam đụng độ với U17 Macau, còn U17 Malaysia gặp U17 Singapore.

Có lẽ, hai đội sẽ cùng giành số điểm tuyệt đối, trước khi đối đầu trực tiếp trong trận "chung kết" của bảng đấu vào ngày 30/11”.

U17 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng C vòng loại giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Tờ Hmetro bình luận: “U17 Malaysia tiếp tục duy trì số điểm tuyệt đối sau 3 trận đấu khi vượt qua U17 Macau với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, “Bầy hổ” vẫn tạm xếp thứ hai ở bảng đấu này khi kém U17 Việt Nam hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua của hai đội vẫn sẽ căng thẳng cho tới khi hai đội gặp nhau vào ngày 30/11”.

Tờ Utusan Malaysia khẳng định U17 Việt Nam và U17 Malaysia vẫn chưa cho thấy sai số ở vòng loại giải U17 châu Á. Hai đội đã giành được 9 điểm tuyệt đối và có hiệu số bàn thắng bại rất tốt (+22 vs +19). Họ dự đoán U17 Malaysia sẽ phải quyết thắng trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng khi thua kém đội chủ nhà hiệu số bàn thắng bại”.

HLV Cristiano Roland hài lòng về màn trình diễn của U17 Việt Nam Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước U17 Hong Kong, HLV Cristiano Roland cho biết: “Tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay. Có những thời điểm chúng tôi phải thể hiện tốt nhất để vượt qua từng tình huống. Đáng mừng là toàn đội đã cho thấy sức mạnh so với đối thủ. Tôi rất vui với phong độ hiện tại, các cầu thủ đang chiến đấu rất tốt trong chuỗi trận liên tiếp ở quãng thời gian ngắn. Tôi nghĩ họ xứng đáng được chúc mừng vì họ rất cố gắng”. HLV Takuro Hosaka của U17 Hong Kong cũng dành lời khen cho U17 Việt Nam. Ông cho biết đây là trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Dù U17 Hong Kong thất bại nhưng ông tự hào vì tinh thần chiến đấu của các học trò đến phút cuối. HLV Hosaka nhận xét U17 Việt Nam và U17 Malaysia có phong cách thi đấu khác nhau và tin rằng cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ là trận đấu đáng xem.