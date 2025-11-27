U22 Malaysia được kỳ vọng đánh bại U22 Việt Nam, giải cứu bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn sau vụ làm giấy tờ giả nhập tịch liên quan đến bảy cầu thủ, dẫn đến án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Vụ việc chưa kết thúc khi FIFA có thể siết chặt các hình phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh ảm đạm này, tờ Arena Metro đặt niềm tin vào đội tuyển U22 Malaysia tại SEA Games 33. Theo nhận định, nếu U22 thành công giành huy chương vàng, đó sẽ là một tia sáng, mang lại hy vọng mới cho bóng đá Malaysia.

Cầu thủ nhập tịch Fergus Tierney sẽ cùng U22 Malaysia tham dự SEA Games 33 (Ảnh: FAM).

Arena Metro cho biết: "Niềm hy vọng lớn lao một lần nữa được đặt vào đội tuyển U22 Malaysia khi SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng tới được xem như cơ hội để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Trong bối cảnh hình ảnh bóng đá Malaysia bị tổn hại bởi vụ gian lận giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch, dẫn đến án phạt nghiêm khắc từ FIFA, sự chú ý của dư luận đang đổ dồn vào đội tuyển trẻ với kỳ vọng họ có thể mang lại chút ánh sáng cho bầu không khí u ám hiện tại.

SEA Games từ lâu là sân chơi được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, và tấm huy chương vàng luôn được xem là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia. Vì vậy, thầy trò HLV Nafuzi Zain đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề: không chỉ thi đấu tốt mà còn phải khơi lại niềm tin của cổ động viên sau những tranh cãi quanh đội tuyển quốc gia.

HLV Nafuzi thừa nhận áp lực là rất lớn khi thành tích bóng đá Malaysia gần đây thường được nhắc tới bởi những bê bối ngoài sân cỏ hơn là các dấu ấn chuyên môn. Dù vậy, ông khẳng định đội sẽ nỗ lực hết mình, bất chấp điều kiện chuẩn bị còn nhiều hạn chế.

“Tôi hiểu người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều, đặc biệt là ở SEA Games lần này, với mong muốn mang về huy chương vàng. Điều chúng tôi có thể hứa là sẽ cống hiến để mang lại điều gì đó tích cực cho họ”, ông chia sẻ trong buổi tập trung ngày đầu của đội U22 tại sân Sime Darby, Bukit Jelutong, hôm qua (26/11).

Ông cũng thừa nhận thời gian chuẩn bị ngắn và khó khăn do giải quốc nội vẫn diễn ra, nhưng khẳng định toàn đội sẽ vượt qua thử thách: “Chúng tôi hy vọng bước lên một tầm cao mới và chiến đấu hết mình để đạt được thành công tại SEA Games”.

Theo kết quả bốc thăm, Malaysia nằm ở bảng B cùng Việt Nam và Lào. Ba đội đứng đầu các bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Ở SEA Games 2023 tại Campuchia, đội U23 Malaysia bị loại ngay vòng bảng khi đứng thứ ba tại bảng B.

Nafuzi đặt mục tiêu rõ ràng: “Hai kỳ SEA Games trước chúng tôi đều không thể vào bán kết. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất lần này là giành vé vào bán kết và mang huy chương về cho đất nước”".