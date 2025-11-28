Santa Fe sắp có bản tiết kiệm xăng, thêm cơ hội thúc đẩy doanh số?

Phía đại lý chia sẻ, Hyundai Santa Fe Hybrid sẽ được ra mắt khách Việt vào tháng 12, dự kiến có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Con số kỳ vọng này sẽ không chênh lệch nhiều với bản Calligraphy Turbo hiện hành (1,365 tỷ đồng). Thông tin này chưa được TC Motor xác nhận.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy màn hình của một chiếc Hyundai Santa Fe hiển thị tình trạng của hệ truyền động hybrid (Ảnh: Le Hung).

Biến thể xăng lai điện từng xuất hiện ở Santa Fe đời cũ, nhưng không “góp mặt” khi mẫu xe này được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 9/2024. Giới chuyên gia nhận định, việc bổ sung phiên bản tiết kiệm nhiên liệu này hứa hẹn đem lại cơ hội cải thiện doanh số cho mẫu xe Hàn Quốc.

Lúc mới ra mắt, thế hệ mới của Hyundai Santa Fe từng gặp phải nhiều tranh cãi xoay quanh việc chỉ còn tùy chọn động cơ xăng. Trong phân khúc SUV hạng D, khách Việt vẫn ưa chuộng máy dầu nhờ hiệu suất vận hành và tính kinh tế. Do đó, mẫu xe Hàn Quốc gặp rào cản và không còn “hút” khách như trước.

Phía đại lý cho biết, Hyundai Santa Fe Hybrid nhiều khả năng sẽ sở hữu các trang bị giống bản Prestige, không phải biến thể Caligraphy Turbo cao cấp nhất (Ảnh: Đại lý Hyundai)

Sau 10 tháng đầu năm, Hyundai Santa Fe ghi nhận lũy kế doanh số đạt 2.179 chiếc, giảm 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự xuất hiện của biến thể hybrid được kỳ vọng sẽ tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho chiếc SUV hạng D này. Phía đại lý cho biết, Santa Fe Hybrid sắp mở bán sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 232 mã lực và 367Nm, với mức tiêu thụ trung bình 5,1 lít/100km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Hyundai Santa Fe Hybrid thậm chí còn thấp hơn một số mẫu SUV hạng B thuần xăng như Mitsubishi Xforce (6-7 lít/100km đường hỗn hợp) (Ảnh: Tứ Quý).

Trang bị chi tiết của Hyundai Santa Fe Hybrid chưa được hé lộ. Tham khảo thị trường quốc tế, phiên bản này sở hữu đèn LED trước/sau, hàng ghế đầu chỉnh điện có sưởi/làm mát, cụm đồng hồ điện tử và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống an toàn chủ động...

Trong phân khúc SUV cỡ D, một số mẫu xe cũng có hệ truyền động tiết kiệm xăng như Kia Sorento HEV/PHEV hay Lynk & Co 08 (PHEV). Tuy nhiên, khách Việt vẫn đang dành nhiều sự quan tâm tới những sản phẩm được trang bị máy dầu mạnh mẽ, như Ford Everest, với lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 9.760 xe.