Santa Fe sắp có bản tiết kiệm xăng, thêm cơ hội thúc đẩy doanh số?
(Dân trí) - Hệ truyền động xăng lai điện với khả năng đảm bảo hiệu suất vận hành, nhưng tiết kiệm nhiên liệu hứa hẹn sẽ đem lại sức hút cho Hyundai Santa Fe, trong bối cảnh không còn tùy chọn động cơ dầu.
Phía đại lý chia sẻ, Hyundai Santa Fe Hybrid sẽ được ra mắt khách Việt vào tháng 12, dự kiến có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Con số kỳ vọng này sẽ không chênh lệch nhiều với bản Calligraphy Turbo hiện hành (1,365 tỷ đồng). Thông tin này chưa được TC Motor xác nhận.
Biến thể xăng lai điện từng xuất hiện ở Santa Fe đời cũ, nhưng không “góp mặt” khi mẫu xe này được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 9/2024. Giới chuyên gia nhận định, việc bổ sung phiên bản tiết kiệm nhiên liệu này hứa hẹn đem lại cơ hội cải thiện doanh số cho mẫu xe Hàn Quốc.
Lúc mới ra mắt, thế hệ mới của Hyundai Santa Fe từng gặp phải nhiều tranh cãi xoay quanh việc chỉ còn tùy chọn động cơ xăng. Trong phân khúc SUV hạng D, khách Việt vẫn ưa chuộng máy dầu nhờ hiệu suất vận hành và tính kinh tế. Do đó, mẫu xe Hàn Quốc gặp rào cản và không còn “hút” khách như trước.
Sau 10 tháng đầu năm, Hyundai Santa Fe ghi nhận lũy kế doanh số đạt 2.179 chiếc, giảm 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự xuất hiện của biến thể hybrid được kỳ vọng sẽ tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho chiếc SUV hạng D này. Phía đại lý cho biết, Santa Fe Hybrid sắp mở bán sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 232 mã lực và 367Nm, với mức tiêu thụ trung bình 5,1 lít/100km.
Trang bị chi tiết của Hyundai Santa Fe Hybrid chưa được hé lộ. Tham khảo thị trường quốc tế, phiên bản này sở hữu đèn LED trước/sau, hàng ghế đầu chỉnh điện có sưởi/làm mát, cụm đồng hồ điện tử và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống an toàn chủ động...
Trong phân khúc SUV cỡ D, một số mẫu xe cũng có hệ truyền động tiết kiệm xăng như Kia Sorento HEV/PHEV hay Lynk & Co 08 (PHEV). Tuy nhiên, khách Việt vẫn đang dành nhiều sự quan tâm tới những sản phẩm được trang bị máy dầu mạnh mẽ, như Ford Everest, với lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 9.760 xe.