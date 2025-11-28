Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thua đau, CLB Công an Hà Nội đi tiếp

Trong trận đấu quyết định ở bảng E cúp C2 châu Á trên sân Hàng Đẫy vào tối qua (27/11), Bắc Kinh Quốc An đã sớm vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Công an Hà Nội với bàn thắng ở phút 11 do công của Lin Liangming. Tuy nhiên, sau đó, Mauk đã gỡ hòa 1-1 cho CLB Công an Hà Nội ở phút 76. Tới phút 90, Đình Bắc đã khiến sân Hàng Đẫy như “nổ tung” khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

CLB Công an Hà Nội xuất sắc ngược dòng trước Bắc Kinh Quốc An để giành vé đi tiếp ở cúp châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Với kết quả này, CLB Công an Hà Nội đã giành vé đi tiếp sớm một vòng đấu khi có 8 điểm sau 5 trận, hơn 3 điểm so với CLB Bắc Kinh Quốc An và hơn hiệu số đối đầu.

Việc CLB Bắc Kinh Quốc An bị loại ngay từ vòng bảng cúp C2 châu Á khiến cho báo giới Trung Quốc tỏ ra tiếc nuối. Tờ 163 bình luận: “Ngay đầu trận đấu, thủ môn CLB Công An Hà Nội mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo cơ hội để Lin Liangming tận dụng món quà và ghi bàn mở tỷ số.

Sau đó, Bắc Kinh Quốc An phải nhận một quả phạt đền gây tranh cãi nhưng thủ thành Zhang Jianzhi đã xuất sắc cản phá. Sang hiệp 2, Zhang Jianzhi tiếp tục tỏa sáng với nhiều pha cứu thua. Serginho và Fang Hao lần lượt bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Zhang Yuning cũng sút trúng cột dọc khi có thời cơ rõ rệt.

Phút 76, Mauk ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đến phút 90, CLB Công an Hà Nội đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 do công của Đình Bắc. Thậm chí, trận đấu còn khép lại trong nỗi thất vọng não nề với Bắc Kinh Quốc An khi Cao Yongjing bị truất quyền thi đấu.

Bắc Kinh Quốc An đã bị loại ngay sau trận thua trước CLB Công an Hà Nội. Đây là kết quả đầy tiếc nuối với đội bóng Trung Quốc”.

Trong khi đó, tờ Sina có bài viết phân tích khá dài về thất bại của CLB Bắc Kinh Quốc An. Tác giả viết: “Điều phải đến, cuối cùng vẫn đến. Giống như một kịch bản cũ kỹ nhàm chán, bạn biết rõ cái kết, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến nó được diễn lại từng chút một.

Trận thua đau đớn của Bắc Kinh Quốc An trước CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào tối 27/11 đã kết tinh mọi căn bệnh trầm kha của bóng đá Trung Quốc.

Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng (Ảnh: Minh Quân).

Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc Lin Liangming nhanh nhẹn tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để ghi bàn. Bàn dẫn trước quá sớm chẳng khác nào liều thuốc độc, khiến cả đội lập tức rơi vào trạng thái “chỉ nghĩ cách giữ tỷ số”.

Màn lội ngược dòng của CLB Công an Hà Nội, với bàn thắng ở phút 90, tạo ra bi kịch đáng sợ cho Bắc Kinh Quốc An. Khi đối thủ chỉ cần hai cú sút trúng đích để ghi hai bàn, thì CLB Trung Quốc lại tỏ ra quá yếu kém trong khâu dứt điểm.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. CLB Bắc Kinh Quốc An chỉ có 5 điểm, đứng thứ ba bảng E và bị loại sớm. Những con số lạnh lẽo đã tạo ra bi kịch của bóng đá Trung Quốc. Trong cùng một ngày, hai CLB Shanghai Port và Shanghai Shenhua đều hứng chịu thất bại ở cúp C1 châu Á. Ba CLB Trung Quốc cùng xếp cuối trên bảng xếp hạng và đều có nguy cơ bị loại”.