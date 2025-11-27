CLB Công an Hà Nội thắng đội bóng Trung Quốc, vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An diễn ra tối nay (27/11), trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là cặp đấu giữa hai đội đang trực tiếp cạnh tranh vị trí nhì bảng E, cùng chiếc vé vào vòng 1/8 của Cúp C2 châu Á 2025-2026.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Hai đội thi đấu quyết liệt (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đang hừng hực khí thế tấn công, nhưng CLB CAHN lại bất ngờ bị thủng lưới ở phút 11. Trong pha bóng này, thủ môn Nguyễn Filip xử lý khá chủ quan, anh để đối thủ áp sát, trước khi pha phát bóng bằng chân của thủ môn này lại dội trúng đồng đội Rodrigues đi vào lưới, vô tình giúp CLB Bắc Kinh Quốc An dẫn trước 1-0.

Chịu ảnh hưởng tâm lý khá lớn sau bàn thua nói trên, các cầu thủ của CLB CAHN thi đấu không tốt trong những phút sau đó. Thậm chí, ở phút 26, ngoại binh Leo Artur còn thực hiện hỏng pha đá phạt đền, bỏ qua cơ hội san bằng tỷ số cho CLB CAHN.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Mano Polking đã có một số điều chỉnh về mặt tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà.

Để rồi, sau nhiều nỗ lực, đến phút 76, CLB CAHN tìm được bàn thắng san bằng cách biệt. Trong tình huống này, may mắn đứng về phía đội chủ nhà. Hậu vệ của Bắc Kinh Quốc An phá bóng dội vào tiền vệ Stefan Mauk của CLB CAHN rồi bay vào lưới. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking có bàn gỡ hòa 1-1.

Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB CAHN (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Cuối trận, đôi bên có thêm một số tình huống căng thẳng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Lên tinh thần sau bàn thắng gỡ hòa, CLB CAHN càng ép sân mạnh. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, CLB CAHN có bàn thắng thứ hai trong trận. Đình Bắc kịp thời có mặt, đá bồi vào lưới Bắc Kinh Quốc An, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút bù giờ thứ 4, Bắc Kinh Quốc An chỉ còn chơi với 10 người, do Cao Yongjing nhận thẻ đỏ, sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ của CLB CAHN.

Chiến thắng này đưa CLB CAHN vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2025-2026. CLB CAHN đang có 8 điểm, đứng nhì bảng E.

Đội bóng đương kim vô địch Cúp quốc gia Việt Nam đang hơn đội đứng thứ 3 trong bảng E là Bắc Kinh Quốc An 3 điểm, hơn đối đầu trực tiếp, trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc. Bắc Kinh Quốc An không còn khả năng bắt kịp CLB CAHN.