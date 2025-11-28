Tổng thống Putin ra tuyên bố mới về chiến sự khốc liệt ở mặt trận Ukraine

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi sẽ bắt đầu từ khu vực do Trung tâm chỉ huy của chúng tôi phụ trách. Các hoạt động chính ở đó đang diễn ra theo hướng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và xung quanh thành phố Dimitrov (Myrnohrad). Các khu vực này đã bị bao vây hoàn toàn, giống như Kupyansk trước đây", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Kyrgyzstan hôm 27/11.

Theo Tổng thống Putin, các lực lượng vũ trang Nga hiện kiểm soát 70% lãnh thổ Pokrovsk, trong khi quân đội Ukraine đang mất đi các đơn vị tinh nhuệ nhất trong khu vực.

“70% lãnh thổ Krasnoarmeysk (Pokrovsk) nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Ở phía nam thành phố Dimitrov, đối phương đã bị cô lập. Họ đang phân tán khắp thành phố. Và quân đội của chúng ta đang tiến hành đánh bại một cách có hệ thống”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho biết thành phố Volchansk ở vùng Kharkov cũng gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, và giao tranh vẫn tiếp diễn bên trong Komsomolsk, nơi một số lượng lớn tòa nhà đã được Nga giành lại.

"Quân đội của chúng tôi đã tiếp cận thành phố này (Seversk) từ phía đông, phía nam và phía bắc. Giao tranh đang diễn ra khốc liệt trong thành phố. Trong số 8.000 tòa nhà ở đó, khoảng 1.700 tòa nhà đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi", ông Putin nói, đồng thời nhận định tình hình đang rất khó khăn đối với quân đội Ukraine.

Tổng thống Nga xác nhận 15 tiểu đoàn Ukraine - khoảng 3.500 quân - đang bị chặn ở bờ trái sông Oskol. Ông cũng cho biết nhóm tác chiến Vostok của Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine và đang nhanh chóng tiến về biên giới của các khu vực Zaporizhia và Dnepropetrovsk.

Tổng thống Putin cảnh báo toàn bộ chiến tuyến của Ukraine ở vùng Zaporizhia đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi các tuyến phòng thủ kiên cố bị vượt qua bởi một đợt tiến công nhanh của Nga.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Ông Putin cũng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhân lực của quân đội Ukraine đang trở nên nghiêm trọng hơn, và khoảng cách giữa thương vong và lực lượng bổ sung sẽ còn gia tăng.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine ngay lập tức nếu Kiev chọn rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đang tranh chấp.

Ông Putin nhắc lại lập trường lâu nay của Moscow rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là điều không thể.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các đơn vị tấn công của Nga đang tiến vào miền trung và miền bắc Pokrovsk, đồng thời lực lượng Nga cũng tiến về phía đông, phía tây và phía nam Myrnohrad.

Tuy nhiên, tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh tối cao Ukraine, lại cho thấy tình hình khác khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng quân đội Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực của lực lượng Nga nhằm mở các cuộc tấn công mới vào Pokrovsk và Myrnohrad.

Tướng Syrskyi cho biết Nga đã buộc phải đưa lực lượng dự bị vào khu vực này.

Lực lượng Đặc nhiệm Tác chiến "Phía Đông" của Ukraine cho biết lực lượng của họ cũng đã tiến hành các cuộc đột kích ở phía nam ga tàu Pokrovsk và giao tranh đang diễn ra ác liệt ở trung tâm thành phố.

Bản đồ của Nga cho thấy Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và quân đội Ukraine bị bao vây ở vùng Myrnohrad lân cận. Trong khi đó, bản đồ của Ukraine cho thấy Pokrovsk là vùng xám không thuộc quyền kiểm soát của bên nào và Myrnohrad chưa bị bao vây hoàn toàn.

Moscow cho biết việc kiểm soát Pokrovsk, trung tâm hậu cần được coi là "cửa ngõ vào Donetsk", sẽ tạo tiền đề để lực lượng Nga tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Moscow đã nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk kể từ giữa năm 2024, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass rộng lớn hơn. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn.

Thay vì mở một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để tìm cách bao vây thành phố. Ban đầu, lực lượng Nga xâm nhập vào thành phố bằng các nhóm tấn công quy mô nhỏ, sau đó triển khai các đơn vị lớn hơn.