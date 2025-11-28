Đề nghị xã vận động thu vốn đối ứng trong dân để trả tiền nhà thầu

Ngày 27/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại UBND xã Phú Tân, huyện Phú Tân (cũ), nay là xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Cơ quan thanh tra đã thanh tra 12 công trình duy tu, sửa chữa tuyến lộ bê tông, cầu, nhà văn hóa,… thực hiện đầu tư bằng hình thức áp dụng cơ chế đặc thù, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng mức đầu tư hơn 6,4 tỷ đồng.

Trong đó có 11 công trình được xã chỉ định thầu cho một công ty và một công trình cho đơn vị khác thực hiện gói xây lắp.

Kết quả thanh tra cho thấy, các công trình còn sai sót về trình tự, thủ tục, khối lượng thi công như: Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình chưa đúng quy định; công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng trễ ngày so với hợp đồng; không có dự toán chuẩn bị đầu tư; không có biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng công trình.

Có 2 công trình thi công sai khối lượng, dẫn đến quyết toán dư cho nhà thầu hơn 36 triệu đồng.

“Trách nhiệm chính đối với các hạn chế, thiếu sót về đầu tư xây dựng công trình thuộc về Chủ tịch UBND xã Phú Tân (cũ) và cá nhân liên quan”, theo kết luận thanh tra.

Với những sai sót đã chỉ ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm đối với ông N.T.H. và H.K.Q. (cùng nguyên là Chủ tịch UBND xã Phú Tân cũ), nay là chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cái Đôi Vàm và xã Phú Tân; kiểm điểm 2 nguyên công chức phụ trách xây dựng, kế toán xã Phú Tân (cũ), nay là chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phú Tân.

Cũng theo kết luận thanh tra, khối lượng thi công thực tế của một công trình (tuyến lộ bê tông sông Cái Nước giai đoạn 1) là hơn 2,2 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị đã thanh toán cho công trình là 2,1 tỷ đồng, chênh lệch thấp hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra đề nghị ông N.T.H. (nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Tân cũ) có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Phú Tân vận động thu vốn đối ứng trong nhân dân để hoàn trả cho nhà thầu.

"Chủ tịch UBND xã Phú Tân thực hiện việc rà soát các khối lượng chưa hoàn thành của công trình tuyến lộ bê tông sông Cái Nước giai đoạn 1 để có giải pháp hoàn thiện công trình", theo kiến nghị của cơ quan thanh tra.