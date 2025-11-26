Bóng đá Malaysia nhuốm màu u tối: Vì sao FAM buộc phải nhờ đến CAS?

Vấn đề làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch tiếp tục tạo áp lực lớn lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi nguy cơ bị FIFA tăng nặng án phạt vẫn hiện hữu, đồng thời có khả năng tác động trực tiếp tới Super League (giải Vô địch Quốc gia).

Luật sư thể thao người Malaysia, Hairul Vaiyron Othman, cho biết khi xem xét quyết định hiện tại và quá trình xem xét các yếu tố hình sự trong vụ án của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA), FAM đang ở trong tình thế cần có những biện pháp thận trọng hơn.

Ông tiết lộ rằng trong phiên phúc thẩm trước đây, chính FAM đã thừa nhận với FIFA về những “thay đổi” trong một số tài liệu, khiến cơ quan này rơi vào thế khó.

Án phạt của FIFA với bóng đá Malaysia có thể gia tăng do vụ làm giả giấy tờ (Ảnh: Getty).

Theo Hairul, đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có thể là hướng đi khả thi nhất để hạn chế thiệt hại lâu dài cho FAM cũng như hệ sinh thái bóng đá nội địa.

“Nếu nhìn vào kết quả và tình hình hiện tại, đây không phải là vấn đề nhỏ. FIFA đang xem xét các yếu tố hình sự ở nhiều bộ phận khác, cho thấy vụ việc đã vượt xa những vi phạm thông thường”, ông nhận định.

“Đó là lý do tôi cho rằng FAM cần cân nhắc việc đưa vụ án lên CAS, nhằm giảm nguy cơ hình phạt tăng thêm hoặc lan sang những khía cạnh khác, bao gồm cả các giải đấu trong nước”, ông chia sẻ với Arena Metro.

Hairul nhấn mạnh rằng rủi ro với Super League là có thật khi FIFA đã treo giò quốc tế các cầu thủ liên quan và hoàn toàn có khả năng áp dụng biện pháp tương tự ở cấp độ nội địa.

“Nếu xác định rằng tài liệu đã bị chỉnh sửa, tác động sẽ rất lớn với toàn bộ các bên liên quan. FAM có thể lập luận rằng họ cũng là nạn nhân của hành vi thao túng từ một số bên, nhưng vi phạm vẫn là vi phạm. Điều quan trọng là tìm cách giảm thiểu hình phạt để nó không lan sang MFL hoặc Super League”.

Dù vậy, ông cho rằng khả năng toàn bộ Super League bị trừng phạt là “còn xa”, nhưng không thể loại trừ nếu có thêm các tình tiết nghiêm trọng liên quan đến tính minh bạch của giải đấu.

Trong quá trình kháng cáo tại CAS, FAM có thể tập trung chứng minh rằng các tài liệu đã bị bên thứ ba can thiệp, qua đó cho thấy họ không cố ý gian lận dù trách nhiệm pháp lý là điều khó tránh khỏi.

Luật sư thể thao người Malaysia, Hairul Vaiyron Othman (Ảnh: Arena Metro).

“Giải đấu có thể không bị đình chỉ hoàn toàn, nhưng một số khoản phạt hoặc biện pháp kỷ luật là điều có thể xảy ra. Và như vậy cũng đủ tạo ra tác động rất lớn đến hệ sinh thái bóng đá nội địa”, ông nhận định.

“Nếu FAM muốn kháng cáo, CAS là cơ hội tốt nhất để chứng minh họ đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết và không có chủ đích gian lận. Quan trọng nhất là phải cho thấy FAM là nạn nhân của sự can thiệp tài liệu từ bên thứ ba”, ông Hairul nói thêm.

Theo hồ sơ, Hairul Vaiyron từng tham gia tranh tụng tại CAS trong vụ tranh chấp hợp đồng giữa Sabah FA (nay là Sabah FC) và một cầu thủ giai đoạn 2020-2021, và đã thắng kiện, giúp đội bóng này tránh án phạt từ FIFA.

FAM có thời hạn tới ngày 4/12 để đưa ra quyết định có đưa vụ việc lên CAS hay không. Hiện tại, dư luận Malaysia không thống nhất quan điểm xử lý án phạt của FIFA khi có nhiều chuyên gia, luật sư khuyên FAM không nên khiếu nại lên CAS nhằm tránh gia tăng án phạt, bởi họ cho rằng FAM không có khả năng thắng kiện khi đã thừa nhận chỉnh sửa tài liệu.