Truyền thông Thái Lan bất ngờ khi Campuchia rút lui nhiều môn ở SEA Games

"Sự hoang mang vẫn tiếp diễn khi Campuchia rút tham gia môn bóng chuyền nam trong nhà ở SEA Games 2025 sau khi đã rút 10 nội dung trước đó, chỉ còn tranh tài ở 12 nội dung", tờ Siam Sport nhấn mạnh khi đưa tin về việc Campuchia vừa đưa ra quyết định rút lui tới 11 môn thể thao ở SEA Games 33 khiến ban tổ chức của giải đấu cảm thấy bất ngờ.

Đội tuyển bóng chuyền nam trong nhà của Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33 vào phút cuối (Ảnh: Thairath).

Tuần trước, Campuchia đã rút hai môn thể thao, cụ thể là bi-a và Muay Thái, trước khi rút thêm 8 môn nữa vào ngày 26/11, cụ thể là judo, karate, pencak silat, petanque, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây.

Đến ngày 27/11, Campuchia lại tiếp tục rút thêm môn bóng chuyền nam trong nhà dù lễ bốc thăm chia bảng đã diễn ra nhưng không ảnh hưởng nhiều đến giải đấu vì nước này không cử đội tuyển bóng chuyền nữ ngay từ đầu. Đội tuyển nam của họ được xếp vào bảng B cùng với Indonesia, Myanmar và Philippines, khiến bảng đấu này chỉ còn 3 đội và không cần phải bốc thăm lại.

"Vẫn chưa rõ liệu Campuchia có rút các vận động viên (VĐV) khỏi các môn thể thao khác hay không. Hiện tại, họ chỉ còn tham gia 12 môn thể thao, gồm bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball.

"SEA Games 2025 đang hỗn loạn khi Campuchia rút đội tuyển bóng chuyền nam trong nhà của mình, mặc dù họ là á quân tại SEA Games 2023", tờ Thairath cũng giật tít nói về quyết định bất ngờ từ Campuchia khi giải đấu chuẩn bị khởi tranh vào ngày 9/12 tới đây.

"Campuchia ban đầu tuyên bố sẽ cử VĐV tham gia 23 môn thể thao, nhưng gần đây họ đã gửi thư cho Chaiyaphak Siriwat, chủ tịch Liên đoàn SEA Games, xác nhận sẽ rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, petanque, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây.

Phần lớn họ rút ở các môn thể thao đồng đội, với lý do "lo ngại về sự an toàn của các VĐV và quan chức" và mong muốn giảm thiểu rủi ro trong các cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan", tờ Thairath nhấn mạnh thêm lý do mà Campuchia rút nhiều môn thể thao ở SEA Games 33.

"Lo sợ an toàn! Campuchia rút khỏi SEA Games, chỉ còn thi đấu 12 môn", tờ Sanook cũng giật tít nói về nguyên nhân Campuchia đưa ra quyết định bất ngờ ngay trước thềm SEA Games 33 khởi tranh.