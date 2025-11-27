LĐBĐ Malaysia chịu "đòn đau" từ 7 cầu thủ nhập tịch, ngày càng rối ren

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo ở vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ, FAM tính đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) với hy vọng đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, trong lúc tất bật chuẩn bị hồ sơ gửi vụ việc lên CAS, FAM đang đối diện với mối lo lắng khác.

7 cầu thủ nhập tịch muốn kiện FAM để yêu cầu bồi thường thiệt hại (Ảnh: FAM).

Theo tờ Stadium Astro, 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal tính tới chuyện gửi đơn kiện FAM, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Họ đều nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và đối diện với nguy cơ mất sự nghiệp. Một số cầu thủ như Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado đều bị CLB chủ quản cắt hợp đồng. Trong khi đó, Facundo Garces, người đang có sự nghiệp tiến triển tốt ở CLB Alaves (Tây Ban Nha), buộc phải dừng lại.

Chủ tịch Hiệp hội Luật thể thao Malaysia (SLAM), ông Balbeer Singh, nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan có thể đưa ra yêu cầu bồi thường dựa trên việc mất nguồn thu nhập trong suốt 1 năm.

Ông cho biết: “FAM vẫn còn một bước kháng cáo cuối cùng ở CAS. Sau khi cơ quan quản lý bóng đá Malaysia hoàn tất bước này, 7 cầu thủ nhập tịch mới có thể tiến hành các hành động pháp lý đối với FAM”.

Tờ The Star (Malaysia) tỏ ra khó hiểu khi 7 cầu thủ nhập tịch không hề có động thái nào sau khi nhận án phạt của FIFA. Tờ báo này bình luận: “7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ liên quan đến cuộc điều tra gian lận hồ sơ gốc gác lai Malaysia vẫn giữ thái độ kín tiếng, ngay cả khi những thông tin từ phiên điều trần kỷ luật cho thấy họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các đại diện và hầu như không nắm rõ giấy tờ được dùng trong hồ sơ xin tư cách thi đấu.

Kể từ khi án treo giò được ban hành, một số cầu thủ vẫn hoạt động trên mạng xã hội nhưng không đề cập gì đến cuộc điều tra.

Gabriel Palmero là người xuất hiện nhiều nhất, đăng hình anh tham gia các giải marathon. Rodrigo Holgado chia sẻ hình ảnh tại các sự kiện và khoảnh khắc bên người thân ở Argentina, trong khi Imanol Machuca chủ yếu đăng bài về gia đình.

Họ đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp vì án cấm thi đấu 1 năm (Ảnh: FAM).

Ngược lại, một số cầu thủ hoàn toàn im lặng. Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo không đăng bất kỳ cập nhật nào kể từ khi bị đình chỉ.

Facundo Garces cũng tránh bình luận và thậm chí đã xóa thông tin về CLB Alaves cũng như đội tuyển Malaysia khỏi phần tiểu sử Instagram, dù vẫn giữ các hình ảnh cũ liên quan đến hai đội bóng này.

Trong các phiên điều trần, cả 7 cầu thủ đều khẳng định họ không biết về bất kỳ giấy tờ giả mạo nào và đã dựa hoàn toàn vào người đại diện trong suốt quá trình xin nhập tịch Malaysia”.

Luật sư Balbeer Singh nói về động thái của 7 cầu thủ: “Cũng cần nhắc rằng các cầu thủ này bị FIFA kết luận là đã không xem xét kỹ hợp đồng mà họ ký. Nói cách khác, họ đã không chú ý đúng mức tới quy trình này.

Tất cả những điều đó sẽ trở thành bằng chứng nếu vụ việc được đưa ra sau này. Theo tôi, trong vấn đề này, FAM và các cầu thủ cần phải ngồi lại với nhau để thảo luận”.