HLV Polking chỉ ra bước ngoặt giúp CLB Công an Hà Nội hạ Bắc Kinh Quốc An

“Tôi nghĩ chúng tôi không có hiệp một tốt, đặc biệt là trong cách triển khai bóng. Bắc Kinh Quốc An gây sức ép rất tốt khiến Công an Hà Nội thủng lưới từ một sai sót. Nhưng sau đó, đội vẫn cố gắng duy trì lối chơi dù không thể thoát pressing thật sự tốt”, HLV Polking đánh giá về trận đấu.

Thuyền trưởng Công an Hà Nội tiết lộ ông có những điều chỉnh về lối chơi, nhân sự khi toàn đội nghỉ giờ giải lao, và đã mang lại kết quả như mong đợi.

Trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An diễn ra tối 27/11, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Trong giờ nghỉ, chúng tôi điều chỉnh và trao đổi lại với nhau. Dĩ nhiên, việc Đình Bắc di chuyển bó vào trong đã giúp đội rất nhiều nhờ những pha chạy chỗ. Tôi tin rằng chúng tôi bắt đầu kiểm soát trận đấu một cách rõ ràng.

Tôi xin chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôi tin những chiến thắng như thế này chính là lý do khiến mọi người yêu bóng đá. Sự cổ vũ từ các CĐV cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Đó là lý do tôi luôn nói rằng, khi chơi trên sân nhà, Công an Hà Nội là đội rất khó bị đánh bại”, HLV Polking khẳng định.

Cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho Công an Hà Nội là Đình Bắc chia sẻ cảm xúc: “Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho HLV Polking. Thầy luôn động viên trong suốt một thời gian khá dài khi tôi không ghi bàn.

Tôi nghĩ CLB Công an Hà Nội hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Mọi người đều thấy chúng tôi chơi với một cường độ cao, hoàn toàn áp đặt đối phương. Và tôi nghĩ 3 điểm là những gì mà CLB Công an Hà Nội hoàn toàn xứng đáng nhận được ở trận đấu ngày hôm nay".

Bắc Kinh Quốc An không thể duy trì lợi thế dẫn bàn trước CAHN (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, HLV Ramiro Amarelle của Bắc Kinh Quốc An cho biết: "Dù chúng tôi là đội dẫn trước, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hay an toàn. Kể cả khâu phòng ngự, các cầu thủ của tôi luôn vào bóng chậm hơn một nhịp.

Đội bóng có những quy định rõ ràng, ai không đạt 100% thể lực sẽ không thi đấu. Thất bại hôm nay là trách nhiệm của tập thể và của tôi, không phải vì sự vắng mặt của bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi cho đối phương những khoảng thời gian quý giá, và họ khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ. Công an Hà Nội đã chơi tốt hơn, gây áp lực tốt hơn và xứng đáng với chiến thắng".