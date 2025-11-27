Phán quyết của ban tổ chức SEA Games sau khi U22 Campuchia rút lui

Ban đầu, bảng A có các đội U22 Thái Lan, Timor Leste và Campuchia. Tuy nhiên, sau khi Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia quyết định rút khỏi môn bóng đá, bảng đấu này chỉ còn hai đội U22 Thái Lan và U22 Timor Leste.

U22 Campuchia (áo xanh) rút khỏi môn bóng đá (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, bảng C có 4 đội, gồm U22 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. Chiều nay, BTC SEA Games đưa ra quyết định cuối cùng về môn bóng đá nam sau khi U22 Campuchia rút lui.

Theo đó, đội tuyển U22 Singapore được điều chuyển từ bảng C sang bảng A. Điều này đồng nghĩa với bảng A sẽ có 3 đội U22 Thái Lan, Singapore và Timor Leste. Bảng C sau khi có sự điều chỉnh, cũng còn 3 đội, gồm U22 Indonesia, Myanmar và Philippines.

Riêng bảng B vẫn giữ nguyên 3 đội như cũ là U22 Việt Nam, Lào và U22 Malaysia. Tuy nhiên, bảng đấu này sẽ dời địa điểm thi đấu, từ Songkhla về Bangkok.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Rajamangala tại Bangkok (Ảnh: VFF).

Các trận đấu thuộc bảng B của U22 Việt Nam sẽ diễn ra ở sân Rajamangala tại Bangkok, chung sân thi đấu với các đội thuộc bảng A.

Về nội dung bóng đá nữ, chưa thấy BTC SEA Games 33 đề cập về sự thay đổi. Điều đó có nghĩa là các bảng thi đấu của nội dung này không thay đổi.

Bảng A từ chỗ có 4 đội gồm đội tuyển nữ Thái Lan, Singapore, Indonesia và Campuchia, giờ chỉ còn 3 đội sau khi đội bóng đá nữ xứ sở chùa tháp bỏ giải.

Còn bảng B sẽ giữ nguyên 4 đội gồm đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Myanmar, Philippines và Malaysia. Nội dung bóng đá nữ thi đấu tại Chonburi.