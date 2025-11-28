Tình huống diễn ra vào ngày 27/11 trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây), đoạn qua địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (khu vực xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ).

Chuỗi phương tiện va chạm gồm xe đầu kéo, ô tô con, hai ô tô 7 chỗ, xe tải và ô tô 16 chỗ.

Ô tô đầu kéo đâm dồn toa 5 xe khác trên đường cao tốc (Nguồn video: OFFB).

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, ô tô 16 chỗ và xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ, 4 xe còn lại hư hỏng nặng ở đầu và đuôi.

Có lẽ tài xế ô tô đầu kéo đã mất tập trung, không kiểm soát tốc độ, trong khi xe nặng cần khoảng cách phanh lớn.

Tình huống tai nạn liên hoàn trên cũng cho thấy việc giữ khoảng cách khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là rất cần thiết, kể cả khi dừng xe hoặc di chuyển chậm khi xảy ra ùn tắc, để tránh và giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp bị đâm dồn toa.

Ngoài ra, nếu các xe ở giữa đã đảm bảo khoảng cách, đã dừng xe ngay khi xe phía trước xảy ra sự cố nhưng bị xe sau đẩy về phía trước gây va chạm thì khi đó, các xe ở giữa không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xe mình gây ra, đồng thời xe có lỗi sẽ phải bồi thường cho toàn bộ xe phía trước.

"Xe đầu kéo chạy ở làn sát dải phân cách là sai rồi, tuyến đường này có phân làn tốc độ mà. Tài xế dường như cũng đang mất tập trung, có thể do dùng điện thoại hoặc buồn ngủ. Tôi xem video thấy xe đen phía trước đã đỏ đèn phanh cả chục giây rồi mà xe có "cam" vẫn không có dấu hiệu giảm tốc", tài khoản Hoàng Minh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Đức Quang nêu ý kiến: "Qua những vụ như thế này mới thấy việc cấm xe tải chạy ở làn 1 là rất hợp lý, đảm bảo an toàn cho các xe nhỏ hơn khi chạy trên đường cao tốc".