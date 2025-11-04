Bao giờ Malaysia bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam?

Không có phép màu nào cho bóng đá Malaysia. Tối qua (3/11), FIFA đã quyết định giữ án phạt với FAM. Điều đó có nghĩa rằng FAM vẫn bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Malaysia đối diện với nguy cơ rất lớn bị xử thua trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Sau phán quyết này, FIFA sẽ chuyển tài liệu cho AFC. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ căn cứ vào hồ sơ này để đưa ra án phạt với FAM. Cách đây không lâu, Tổng thư ký AFC, ông Windsor John (người Malaysia), khẳng định rằng AFC sẽ không chờ đợi phán quyết của CAS, mà có thể xử phạt Malaysia ngay sau khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng.

Điều đó có nghĩa rằng, AFC có thể xử phạt Malaysia ngay trong ngày hôm nay (4/11). Tuy nhiên, AFC cho phép FAM thời hạn chót để hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 31/3/2026. Trong thời gian này, Malaysia vẫn được thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm.

Cũng như FIFA, AFC không hẹn ngày cụ thể đưa ra án phạt. Quãng thời gian để cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á “nghiên cứu hồ sơ” khá dài.

Tổng thư ký Windsor John từng tiết lộ rằng bóng đá Malaysia khó tránh được án phạt từ AFC. Ông chia sẻ: “Không chỉ có đội tuyển Malaysia mà CLB Johor Darul Tazim của Malaysia cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, lần lượt ở vòng loại Asian Cup 2027 và AFC Champions League Elite 2025/2026”.

Thời hạn chót để AFC đưa ra án phạt với Malaysia vào ngày 31/3/2026 (Ảnh: VFF).

Theo luật của AFC, một đội bóng sẽ bị xử thua 0-3 nếu như sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Tuy nhiên, nếu nhận thấy vấn đề của Malaysia nghiêm trọng, AFC có thể đưa ra án phạt nặng hơn khi cấm Malaysia thi đấu ở Asian Cup 2027 hoặc các giải đấu trong tương lai.

Như vậy, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal. Khi ấy, “Bầy hổ” chỉ có 6 điểm, kém 6 điểm so với đội tuyển Việt Nam (sẽ có 12 điểm nếu được AFC xử thắng). Chúng ta chỉ cần hòa Lào trong trận đấu vào tháng 11 là sẽ giành vé tham dự Asian Cup 2027.