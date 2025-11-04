LĐBĐ Malaysia phản ứng mạnh mẽ khi nhận phán quyết cuối cùng từ FIFA

Tối qua (3/11), FIFA đã đưa ra phán quyết cuối cùng với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Theo đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới quyết định giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch trái phép giống như ban đầu.

FIFA quyết định giữ nguyên án phạt với FAM (Ảnh: Getty).

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

FIFA cho biết FAM và các cầu thủ đã được thông báo chính thức về phán quyết này, đồng thời có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản. Sau khi nhận được, họ có thêm 21 ngày để kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS).

Ngay sau khi nhận được kết quả kháng cáo, quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã thay mặt FAM đưa ra tuyên bố.

Ông khẳng định: “FAM đã nhận được phán quyết từ FIFA, trong đó đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ. FAM sẽ gửi văn bản tới FIFA để yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết cũng như bản giải trình bằng văn bản về quyết định này, trước khi tiến hành các bước tiếp theo nhằm nộp đơn kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS).

Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như vậy. Đội ngũ pháp lý lẫn ban lãnh đạo của chúng tôi đều hết sức bất ngờ trước phán quyết này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế”.

FAM khẳng định sẽ kháng cáo lên CAS (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào tài liệu được FIFA chuyển giao để đưa ra án phạt cho đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo dự đoán, nhiều khả năng, “Bầy hổ” sẽ bị xử thua trong hai trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ nhập tịch trái phép gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết giải đấu.