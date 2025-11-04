Báo Malaysia dậy sóng sau phán quyết của FIFA

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng, FAM đã nhận được phán quyết cuối cùng của FIFA. Tối 3/11, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên án phạt từng công bố trước đó.

FAM choáng váng sau phán quyết của FIFA (Ảnh: Getty).

Nhiều tờ báo của Malaysia cho rằng phán quyết của FIFA là đòn giáng mạnh, khiến FAM choáng váng. Tờ Free Malaysia Today giật tít: “Đòn giáng mạnh vào FAM! FIFA bác bỏ đơn kháng cáo”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM cũng như 7 cầu thủ nhập tịch. Điều này khiến cho FAM thực sự lâm nguy. Đội tuyển Malaysia có nguy cơ rất lớn bị trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027. Xa hơn, bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ sau phán quyết này”.

Tờ New Straits Times cũng có bài viết: “FAM choáng váng trước phán quyết của FIFA. Họ tìm đến CAS với hy vọng cuối cùng”. Tờ báo này viết: “FAM thực sự bị sốc với quyết định giữ nguyên án phạt của FIFA. Trong bối cảnh ấy, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đang tìm tới Tòa án trọng tài thể thao (CAS) như cứu cánh cuối cùng.

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt rất nghiêm khắc. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

FIFA cho biết FAM và các cầu thủ đã được thông báo chính thức về phán quyết này, đồng thời có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản. Sau khi nhận được, họ có thêm 21 ngày để kháng cáo lên CAS.

Dàn sao nhập tịch của Malaysia có nguy cơ mất sự nghiệp (Ảnh: FAM).

Nếu CAS không đảo ngược phán quyết, bóng đá Malaysia sẽ phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng về uy tín. Điều đó có thể làm tổn hại sâu sắc đến hình ảnh của nền bóng đá đang nỗ lực vươn lên trong khu vực.

Phán quyết dứt khoát của FIFA cũng gửi đi thông điệp rõ ràng. Gian lận không có chỗ trong bóng đá thế giới. Giờ đây, FAM sẽ phải bắt đầu hành trình khó khăn để khôi phục danh tiếng và lòng tin từ người hâm mộ”.

Tờ The Star thừa nhận các tài liệu FAM gửi lên FIFA trong đơn kháng cáo đều không đủ sức thuyết phục. Do đó, họ đã bị FIFA bác đơn kháng cáo. Lối thoát cuối cùng của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia là tiếp tục đưa vụ việc lên CAS.

Trong khi đó, tờ Kosmo đã dùng từ “chấn động” để nói về phán quyết cuối cùng của FIFA với FAM.

Theo luật sư Zhafri Aminurashid, chi phí kháng cáo lên CAS rất đắt đỏ. Cụ thể, FAM sẽ phải tốn 1 triệu ringgit (khoảng 6,2 tỷ đồng) cho quá trình đưa vụ việc lên CAS. Chi phí này ước tính gồm phí kháng cáo, phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí đặt cọc kháng cáo.

Luật sư nêu rõ: “Chi phí kháng cáo lên CAS vào khoảng 5.314 ringgit. Chi phí này sẽ không được hoàn lại. Tiếp theo là phí luật sư từ 100.000 đến 200.000 RM, cùng phí chuyên gia có thể lên đến 10.000 - 50.000 ringgit cho mỗi chuyên gia.

Đó còn chưa kể chi phí đặt cọc kháng cáo từ 10.000 franc Thụy Sĩ (53.143 ringgit) đến 50.000 franc Thụy Sĩ (265.717 ringgit). Chi phí này sẽ do cả hai bên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường FIFA không thanh toán và FAM phải tạm ứng trước toàn bộ số tiền. Nếu FAM không thanh toán, đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ”.