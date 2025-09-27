Cảnh tan hoang ở Philippines sau bão Bualoi khiến 14 người chết

Cây gãy đổ hàng loạt chắn ngang các con đường ở Philippines sau bão Bualoi (Ảnh: Reuters).

Theo giới chức Philippines, số người thiệt mạng do một cơn bão Buloi quét qua miền Trung và miền Nam nước này đã tăng lên 14.

Bualoi đã đổ bộ 4 lần trong vòng 12 giờ kể từ đêm 25/9 đến trưa 26/9. Cơn bão đã khiến nhiều thành phố chìm trong nước lũ, nhà cửa bị phá hủy, đường sá hư hỏng và điện bị cắt trên nhiều tỉnh.

Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn do bão (Ảnh: Inquirer).

Tính đến 26/9, ước tính hơn 85.000 hộ gia đình, tức hơn 300.000 người, đã bị ảnh hưởng chỉ riêng ở Bicol, trong khi con số này ở Visayas tiếp tục tăng.

Tại tỉnh Masbate, ông Gerald Palacio, trưởng phòng quản lý thiên tai tỉnh, cho biết khoảng 8.600 gia đình, tức 26.000 người, đã buộc phải sơ tán tới các trung tâm lánh nạn.

Mái nhà thờ bị thổi bay ở Masbate (Ảnh: AFP).

“Phía sau là sự tàn phá khủng khiếp, nhà cửa, đất nông nghiệp bị hư hại, đường dây điện bị đổ sập và đường sá bị chặn. Chúng tôi khẩn cấp cần lương thực, các vật phẩm phi lương thực, chỗ ở và nước sạch”, ông Palacio nói.

Ông Palacio cho biết thêm, các đơn vị chức năng đang cố gắng ứng phó nhanh chóng, “nhưng mức độ thiệt hại quá sức chịu đựng”. “Chúng tôi cần tất cả sự giúp đỡ có thể”, ông nói.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ do ảnh hưởng của bão Bualoi (Ảnh: AFP).

Thống đốc Masbate Richard Kho đã chỉ đạo các chính quyền địa phương đẩy nhanh báo cáo thiệt hại để tỉnh có thể tìm kiếm thêm hỗ trợ từ chính phủ trung ương.

Tại Eastern Samar, nơi bão Bualoi lần đầu đổ bộ ở thị trấn San Policarpo lúc 23h30 hôm 25/9, hơn 17.600 gia đình, tương đương 60.000 người, đã bị ảnh hưởng.

Hàng trăm nghìn người phải sơ tán do bão lũ ở Philippines (Ảnh: AFP).

Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Tỉnh (PDRRMO) cho biết 5 ngư dân từ thị trấn Maydolong vẫn mất tích sau khi ra khơi bất chấp cảnh báo.

Lũ lụt và sạt lở đất đã được báo cáo trên khắp Leyte và Samar. Với sông ngòi dâng cao, đập nước phình to và mưa lớn kéo dài, giới chức kêu gọi cư dân ở vùng trũng thấp và miền núi cảnh giác.

Nước ngập nhà dân ở tỉnh Laguna, Philippines sau bão Bualoi (Ảnh: Reuters).

Tại Tây Visayas, bão gây ngập lụt diện rộng, hơn 20.000 gia đình bị ảnh hưởng, với 106 căn nhà bị hư hại, trong đó 22 căn bị phá hủy hoàn toàn.

Các chính quyền địa phương từ Masbate đến Iloilo đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khi hàng nghìn gia đình chen chúc trong các trung tâm sơ tán. Nhu yếu phẩm cứu trợ, nước sạch, thuốc men và nơi ở tạm thời vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Hai trận bão liên tiếp khiến nhiều vùng của Philippines bị tàn phá nghiêm trọng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán (Ảnh: Reuters).

Nước lũ ngập lên gần nóc nhà ở một số vùng của Philippines sau bão (Ảnh: AFP).

Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội cho biết đã chuẩn bị sẵn các gói lương thực tại những trung tâm chiến lược, trong khi các văn phòng phòng chống thiên tai tiếp tục dọn dẹp và phân phát cứu trợ.

Trong khi đó, Cơ quan Điện lực Quốc gia Philippines đang nỗ lực khôi phục điện trên khắp khu vực.