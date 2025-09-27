Bão Bualoi đổ bộ: Philippines bị tàn phá nặng nề, kinh tế gần như tê liệt

Chỉ ít ngày sau khi siêu bão Ragasa gây tàn phá nặng nề, miền Bắc Philippines tiếp tục oằn mình hứng chịu cơn bão Bualoi.

Theo Cơ quan Phòng ngừa Thiên tai Philippines, bão Bualoi đã đổ bộ lần đầu vào San Policarpo, tỉnh Eastern Samar lúc 23h30 tối 25/9, mang theo mưa lớn dữ dội và sức gió duy trì ở mức 110km/h. Cơn bão gây mất điện diện rộng, làm ngập lụt nhiều khu vực và kích hoạt 2 vụ sạt lở đất.

Sau đó bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai tại Palanas, tỉnh Masbate vào 4h sáng 26/9.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Cagayan, Isabela và Ilocos Norte. Nhiều tuyến đường huyết mạch chìm sâu trong nước, hệ thống điện bị tê liệt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt trường học và cơ quan buộc phải đóng cửa.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Bualoi có sức gió duy trì 110km/h, giật trên 140 km/h, có nguy cơ gây lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại những địa phương vừa gánh chịu siêu bão Ragasa.

Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, bão Bualoi còn khiến hoạt động kinh tế của Philippines gần như tê liệt. Ngân hàng Trung ương Philippines phải tạm ngừng giao dịch tiền tệ trong ngày 26/9. Thị trường chứng khoán và nhiều cơ quan chính phủ cũng đồng loạt đóng cửa.

Các chuyến bay trong và ngoài nước đều bị hủy, hệ thống cảng biển ngưng hoạt động. Tại thủ đô Manila, doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà hoặc nghỉ việc để bảo đảm an toàn.

Philippines thiệt hại nặng nề sau khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Rappler).

Theo hãng thông tấn Philippines, bão Bualoi đã gây ra thiệt hại nặng khi quét qua nước này. Tại Batuan, tỉnh Masbate, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, tốc mái, cây cối bật gốc.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chỉ đạo các cơ quan khẩn cấp triển khai cứu trợ và hỗ trợ người dân sơ tán. Quân đội và lực lượng phòng vệ bờ biển được huy động để phân phát nhu yếu phẩm, dựng trạm trú ẩn tạm thời và khắc phục hạ tầng bị hư hại. Chính phủ cũng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh do nguồn nước ô nhiễm sau lũ.

Philippines hiện phải đối mặt với khó khăn chồng chất khi hạ tầng vừa tạm phục hồi sau siêu bão Ragasa nay lại tiếp tục bị tàn phá bởi bão Bualoi, trong khi nền kinh tế phải gánh thêm cú sốc lớn từ giao thương và thị trường tài chính đình trệ.

Trung bình, Philippines hứng chịu 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo bão đang ngày càng mạnh hơn khi thế giới nóng lên bởi tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.