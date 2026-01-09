Tây Ninh thành lập Tổ Cảnh sát cơ động mạnh, tăng cường trấn áp tội phạm

Ngày 9/1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố thành lập Tổ Cảnh sát cơ động mạnh. Thiếu tướng Vũ Như Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập 2 Tổ Cảnh sát cơ động mạnh, trực thuộc Đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh).

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: N.K.).

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Như Hà cho biết, Tây Ninh là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh, có đường biên giới dài, giáp Campuchia và nhiều khu công nghiệp đang phát triển.

Bên cạnh thuận lợi, địa phương cũng đối mặt với nguy cơ tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm có tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng cơ động mạnh, tinh nhuệ, sẵn sàng trấn áp tội phạm là yêu cầu cấp thiết.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Tổ Cảnh sát cơ động mạnh giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên huấn luyện, nâng cao trình độ võ thuật, kỹ chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Các chiến sỹ cảnh sát cơ động diễn tập trấn áp tội phạm (Ảnh: N.K.).

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ, Thiếu tá Trần Vi Quốc, Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, khẳng định quyết tâm chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Tổ Cảnh sát cơ động mạnh đã báo cáo kết quả huấn luyện, trình diễn nhiều nội dung tác chiến, khống chế đối tượng và xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.