Xe đầu kéo chở than bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam

Tối 9/1, một xe đầu kéo chở than bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông), sự cố xảy ra vào lúc 19h15. Chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-110.xx đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy VSIP đã điều động một xe chữa cháy phối hợp cùng lực lượng Công an Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chữa cháy dập ngọn lửa bốc lên từ xe đầu kéo khi phương tiện cháy trên cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: H.L.).

Một cán bộ Đội 4 cho biết ngọn lửa được xác định xuất phát từ khu vực lốp xe, sau đó nhanh chóng lan rộng sang các bộ phận khác của phương tiện.

Phát hiện hỏa hoạn, tài xế đã kịp thời xử lý tình huống bằng cách tách rời rơ-moóc khỏi đầu kéo, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi đám cháy được xử lý, giao thông trên tuyến cao tốc đã thông suốt.