Người phụ nữ lừa tiền của dân trước cổng Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư dự án thủy điện Bản Chát (thuộc các xã Tân Uyên, Mường Khoa, Pắc Ta, Mường Than, Than Uyên, Mường Kim, tỉnh Lai Châu), liên hệ với Nguyễn Thị Nga để nhờ hỗ trợ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thông qua tài khoản TikTok mang tên Nga.

Quá trình xác minh, Công an Lai Châu nhận thấy tài khoản này đăng tải nhiều video liên quan đến nội dung khiếu nại, khiếu kiện.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an Lai Châu).

Trong các video, Nguyễn Thị Nga trực tiếp xuất hiện, tự giới thiệu, trao đổi với người dân về vụ việc, đưa ra nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, gây hiểu nhầm và bức xúc trong dư luận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/12/2025, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Nga về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Mở rộng điều tra, công an đã mời làm việc 6 người dân đại diện cho 184 hộ có khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát.

Các hộ dân tố cáo, Nguyễn Thị Nga chủ động đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an và một số cơ quan báo chí. Đồng thời Nga còn khẳng định có thể “lo việc” nếu người dân đóng góp tiền.

Đối tượng Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an Lai Châu).

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, nhiều hộ dân đã giao tiền mặt và chuyển khoản cho Nguyễn Thị Nga.

Nga yêu cầu người dân giao tiền tại khu vực trước cổng Tòa án nhân dân Tối cao hoặc Viện kiểm sát nhân Tối cao, đề nghị người dân chờ bên ngoài, một mình mang tiền đi và sau đó thông báo đã “giải quyết xong”.

Song trong hơn 6 tháng, Nguyễn Thị Nga không gửi bất kỳ đơn khiếu nại, kiến nghị nào của các hộ dân liên quan đến dự án tái định cư thủy điện Bản Chát đến các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, các hộ dân đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền ban đầu xác định trên 1,5 tỷ đồng.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Thị Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Lai Châu đang tiếp tục điều tra, xác minh và mở rộng vụ việc.