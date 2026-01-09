NATO ứng phó kịch bản Mỹ can thiệp quân sự để sáp nhập Greenland

Tảng băng gần bãi biển ở Nuuk, Greenland (Ảnh: Reuters).

Politico dẫn các nguồn tin cho biết, NATO đã khởi động nỗ lực ngoại giao gồm hai giai đoạn nhắm đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, với mục đích ngăn chặn khả năng Mỹ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Greenland.

Theo các nguồn tin, các đại sứ NATO đã đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng tại khu vực Bắc Cực, triển khai thêm trang thiết bị quân sự và đẩy mạnh các cuộc tập trận để Tổng thống Trump thấy rằng khu vực này đã đủ an ninh.

Các nguồn tin cũng cho biết, trong một cuộc họp kín tại Brussels, các đại sứ NATO đã đi đến kết luận rằng cần phải tìm kiếm một sự thỏa hiệp với lập trường của ông Trump về tương lai của Greenland.

Trước đó, Politico đưa tin, trong bối cảnh Tổng thống Trump đưa ra lập trường ngày càng cứng rắn liên quan đến khả năng thiết lập quyền kiểm soát đối với Greenland, nhiều quan chức trong Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp với người đứng đầu chính quyền Mỹ.

Theo Politico, trong khi trước đây các chính phủ châu Âu chưa nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng trong những lời cảnh báo của Tổng thống Trump, thì nay họ đã hiểu rõ hơn.

Châu Âu đang gấp rút thống nhất một kế hoạch phản ứng phối hợp sau khi Nhà Trắng tuyên bố trong tuần này rằng ông Trump muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh của ông nhiều lần lập luận rằng Mỹ nên giành quyền kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Ông Trump nói rằng, Mỹ cần sở hữu Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết, phương án mua Greenland đang được “Tổng thống và nhóm an ninh quốc gia của ông tích cực thảo luận”.

Bà Leavitt lưu ý Mỹ để ngỏ “mọi lựa chọn”, kể cả việc sử dụng sức mạnh quân sự để kiểm soát Greenland.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thông báo kế hoạch gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về Greenland.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/1 đã cảnh báo châu Âu cần phải xem ý tưởng về việc kiểm soát Greenland của Tổng thống Trump là “nghiêm túc".

Ông Vance cho rằng Đan Mạch, một đồng minh NATO, cùng với phần còn lại của châu Âu đã không làm đủ để bảo vệ hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng trước những toan tính từ các đối thủ của Mỹ.

Ông Vance kêu gọi châu Âu đặc biệt chú ý đến lập luận của ông Trump rằng Mỹ cần hòn đảo này cho mục đích “phòng thủ tên lửa”, trong bối cảnh các đối thủ của Washington gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực lân cận, đồng thời các khối băng ở Bắc Cực đang tan chảy do biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Greenland phản đối việc Mỹ tiếp quản hòn đảo.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhiều lần bác bỏ lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng Mỹ cần phải thâu tóm hòn đảo này.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng cảnh báo quân đội nước này sẽ lập tức dùng vũ lực đáp trả nếu Greenland bị chiếm đóng.

Lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh, đã ra tuyên bố chung đầu tuần này bày tỏ sự ủng hộ đối với Greenland.