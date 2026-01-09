Tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình

Chiều 9/1, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh mà còn với vùng Thủ đô và khu vực Bắc Bộ.

Việc sớm hoàn thành dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường năng lực kết nối giao thông hàng không trong bối cảnh nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: TTXVN).

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh, đến nay, công tác thống kê, kê khai đất nông nghiệp phục vụ dự án đã đạt hơn 83% diện tích cần thu hồi. Địa phương cũng đã tạm ứng trên 3.000 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi. Diện tích giải phóng mặt bằng đạt khoảng 1.090ha trên tổng số gần 1.960ha của toàn dự án.

Cùng với đó, các địa phương liên quan đang tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư, tổ chức di chuyển mồ mả và hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất đai, đơn giá bồi thường và sự đồng thuận của một bộ phận người dân, song tỉnh đang chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường đối thoại, vận động để sớm đạt được sự thống nhất.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng. Bộ trưởng nhấn mạnh cần làm tốt công tác dân vận, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, cản trở tiến độ dự án.

Đối với nhà đầu tư và các đơn vị thi công, Bộ trưởng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng, nhất là những phần việc có tính chất then chốt, phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn của đất nước trong thời gian tới, trong đó có APEC 2027. Việc thi công phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ duy trì chế độ giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ các tồn tại phát sinh, phấn đấu đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về đích đúng kế hoạch, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ và người dân địa phương.